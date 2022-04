Poniedziałek 25 kwietnia 2022 Szukasz niedrogiego monitora gamingowego? Sprawdź i wybierz odpowiedni

Dobór monitora gamingowego - wydawać by się mogło, że to nic trudnego. Ot ma wyświetlać obraz i tyle. Niby tak, ale tez nie do końca. Biorąc pod uwagę słowo "gamingowy" oznacza, że urządzenie powinno przedstawiać konkretne właściwości, które przydadzą się nie tylko zwykłemu użytkownikowi, ale i graczowi. Poniżej znajduje się 5 urządzeń, które kosztują mniej niż 1000 złotych i można je z czystym sumieniem polecić.











HP 22x

• Przekątna - 21,5"

• Odświeżanie - 144 Hz

• Technologia - LED, TN

• Czas reakcji - 1 ms

• Rozdzielczość - 1920x1080



Monitor HP to zdecydowanie najtańsze rozwiązanie w tym rankingu. Cena kształtuje się na poziomie 700 pln i ma to swoje konkretne podstawy. Przede wszystkim - już na pierwszy rzut oka widać, że jest to dość małe urządzenie. Przekątna 21,5 cala to stosunkowo niedużo, dodatkowym problemem jest też dość przeciętna jakość wyświetlanego obrazu, co może przysparzać pewnych problemów w przypadku gier, których grafika jest zorientowana wokół nieco ciemniejszej palety barw. Na plus z pewnością cena oraz to o czym wspominałem na początku - odświeżanie i opóźnienie w normie.



SAMSUNG 24" LC24RG50FQRXEN Curved

• Przekątna - 23,5"

• Odświeżanie - 144 Hz

• Technologia - LED

• Czas reakcji - 4 ms

• Rozdzielczość - 1920x1080



Monitor koreańskiego producenta to ciekawa propozycja. Z około 700 pln otrzymamy sprzęt spełniający podstawowe założenia monitora gamingowego, a ponadto dość futurystyczny wygląd. Wielkość ekranu powinna być wystarczająca do każdego rodzaju gry, natomiast należy zwrócić uwagę na niekorzystny czas reakcji. 4 ms to dość dużo, zwłaszcza dla fanów pierwszoosobowych strzelanin, w których refleks to podstawa. Do zalet natomiast doliczyć można funkcję pozwalającą na dopasowanie trybu ekranu do konkretnego gatunku gry. Przydatne, zwłaszcza gdy chcemy przetestować tytuł w którym wykonano dużo ciemnych kolorów.



AOC 27G2U5

• Przekątna - 26,5"

• Odświeżanie - 75 Hz

• Technologia - LED, IPS

• Czas reakcji - 1 ms

• Rozdzielczość - 1920x1080



Następna propozycja pochodzi z Tajwanu. Za około 860 pln do naszych rąk trafia bardzo ciekawa propozycja. Przede wszystkim wrażenie robi ekran - 26,5 cala to optymalna wielkość. Dobrze wygląda również czas reakcji - 1 ms to idealny poziom. Niestety, odświeżanie na poziomie 75 Hz może nie być wystarczające dla najbardziej wymagających klientów. W zamian za to, monitor wyposażono w funkcję AMD Free-Sync, dzięki której odświeżanie monitora synchronizuje się z prędkością renderowania karty graficznej. Pozwala to na utrzymywanie płynniejszego obrazu podczas grania, co z pewnością docenią przede wszystkim fani gier wyścigowych oraz FPS-ów.



ASUS VG248QG

• Przekątna - 23,5"

• Odświeżanie - 165 Hz

• Technologia - LED, TN

• Czas reakcji - 0,5 ms

• Rozdzielczość - 1920x1080



Propozycja popularnej marki Asus to zdecydowanie jedno z najlepszych urządzeń w swojej kategorii cenowej. Za niecałe 1000 pln możemy kupić bowiem sprzęt, który cechował się będzie znakomitą częstotliwością odświeżania - 165 Hz oraz czasem reakcji 0,5 ms. Są to dane zdecydowanie wyróżniające monitor Asusa na tle konkurencji. Wadą z pewnością nie będzie mniejsza niż u niektórych konkurentów przekątna - 23,5" to, jak już to było wspominane, wielkość w zupełności wystarczająca. Wadą może okazać się zastosowana matryca TN, ale cóż - w tej cenie nie można mieć wszystkiego.



MSI Optix G241

• Przekątna - 23,8"

• Odświeżanie - 144 Hz

• Technologia - LED, IPS

• Czas reakcji - 1 ms

• Rozdzielczość - 1920x1080



Na koniec monitor MSI. Na pierwszy rzut oka, nie wyróżnia się niczym specjalnym. Ot kolejne urządzenia za ok. 950 pln. Nic bardziej mylnego. W tej cenie bowiem, oprócz w zasadzie perfekcyjnych parametrów - odświeżanie 144 Hz oraz czas reakcji 1 ms, otrzymujemy matrycę wykonaną w technologii IPS. Oznacza to, że wyświetlane kolory będą w doskonałej jakości, kontrasty bardzo wyraźne, a kąty widzenia szerokie. Te cechy sprawiają, że urządzenie produkt MSI łączy w sobie wszystkie wymagane cechy, stając się tym samym bodaj najlepszym wyborem dla gracza szukającego monitora gamingowego poniżej 1000 pln.



Pojedynki w grach komputerowych wymagają od uczestników pewnego refleksu i spostrzegawczości, ale te cechy nic nie dadzą, jeśli sprzęt nie będzie na odpowiednim poziomie. Dobrze by było, żeby monitor zapewniał odświeżanie na poziomie 144 Hz oraz opóźnienie nie przekraczające 1 ms. Szczęśliwie, nie oznacza to, że cena będzie przesadnie wygórowana.

