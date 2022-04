Środa 27 kwietnia 2022 PlayStation 5 otrzyma funkcję Variable Refresh Rate w tym tygodniu

Autor: Zbyszek | źródło: Sony | 20:02 Firma Sony poinformowała, że po wielu miesiącach oczekiwania jej konsola PlayStation 5 otrzyma wsparcie dla funkcji Variable Refresh Rate. Nastąpi to mniej więcej 1,5 roku po premierze rynkowej urządzenia. Do tej pory PS5 otrzymało już wiele aktualizacji, lecz w żadnej z nich nie znalazła się obsługa VRR. Aż do teraz - funkcja Variable Refresh Rate pojawi się w PS5 wraz z aktualizacją, która ma być wydana jeszcze w tym tygodniu. Przy okazji Sony podało listę gier, które będą w nadchodzących tygodniach obsługiwać omawianą technikę.



Po wgraniu aktualizacji zmienna częstotliwość odświeżania ekranu zostanie aktywowana automatycznie w przypadku korzystania z monitora / telewizora ze złączem HDMI 2.1. Na początku VRR będzie dostępne w poniższych 14 tytułach gier.





- Astro’s Playroom

- Call of Duty: Vanguard

- Call of Duty: Black Ops Cold War

- Destiny 2

- Devil May Cry 5 Special Edition

- DIRT 5

- Godfall

- Marvel’s Spider-Man Remastered

- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

- Ratchet & Clank: Rift Apart

- Resident Evil Village

- Tiny Tina’s Wonderlands

- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

- Tribes of Midgard



