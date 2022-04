Środa 27 kwietnia 2022 Nvidia testuje kartę graficzną z TDP 900W

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 20:03 (3) W sieci pojawiły się nowe doniesienia na temat przygotowanych przez Nvidię kart GeForce RTX 4000 z serii Ada Lovelace. Przypomnijmy, że ich premiera jest spodziewana w ostatnich miesiącach tego roku, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy nowe Radeony RX serii 7000 powinna zaprezentować firma AMD. Z najnowszych doniesień wynika, że największy z przygotowanych układów krzemowych - chip AD102 (18432 rdzeni CUDA) trafi tylko do karty GeForce RTX 4090. Będzie on współpracował z 24 GB pamięci GDDR6X z 384-bitową magistralą, a cała karta ma mieć wskaźnik TDP 600W.



Drugi z nowych modeli - GeForce RTX 4080 otrzyma nie okrojoną wersję AD102, ale mniejszy chip AD103 (10752 rdzenie CUDA). Karta będzie mieć też 16 GB pamięci GDDR6X z 256-bitową magistralą, a jej wskaźnik TDP wyniesie 350W, czyli będzie taki sam jak TDP obecnie oferowanych kart GeForce RTX 3090.



Kolejny w hierarchii będzie GeForce RTX 4070, oparty o chip AD104 (7680 rdzeni CUDA) i mający TDP 300W oraz również 16 GB pamięci GDDR6X z 256-bitową magistralą.





Doniesienia wskazują, że Nvidia ma też prowadzić w swoich laboratoriach testy karty graficznej z TDP wynoszącym 900W. Prototyp tej karty posiada dwa 16-pinowe złącza zasilania PCIe 5.0, oraz chip AD102 i 48 GB pamięci GDDR6X. Testy tej konstrukcji prawdopodobnie są próbą sprawdzenia, czy jest możliwe zbudowanie karty jeszcze bardziej wydajnej niz GeForce RTX 4090 (TDP 600W). Ich rezultat raczej nie będzie znany publicznie.



K O M E N T A R Z E

Niestety nadzieja kart graficznych to intel (autor: rookie | data: 27/04/22 | godz.: 21:30 )

Trzeci gracz jak nie skopie sterów i supportu to jest szansa na sporą obniżkę cen w segmencie low/mid. Nie łudzę się natomiast, że segment high/premium obniży się do poziomów sprzed kilku lat.

https://www.purepc.pl/...czy-styczen-2013?page=0,9

9 lat temu karta premium kosztowała 1100zł...



jeszcze chwile i karty graficzne bedą tak wyglądać (autor: Markizy | data: 27/04/22 | godz.: 21:48 )

https://www.youtube.com/watch?v=0frNP0qzxQc



rookie

intel niczego na rynku kart graficznych nie zmieni, problem jest niedobór elementów elektronicznych oraz problemy z dostawami produktów prze co panuje nie dobór elementów na rynku.



Jedyne co może zafundować obniżkę cen to wysyp używanych kart graficznych po koparkach w niskich cenach.



@up (autor: Conan Barbarian | data: 27/04/22 | godz.: 21:48 )

Niestety nie ma żadnej nadziei, gdyż inflacja wpieprzy u nas wszystko. Wenezuela przerobiła ten temat, mimo gigantycznych złóż ropy zjechali z raju do ciemnej dupy.

Jeszcze kilka wspaniałych programów pt. "socjal+" i nie będzie czego zbierać.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.