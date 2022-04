Środa 27 kwietnia 2022 Android 13 dostępny w wersji Beta 1, premiera coraz bliżej

Autor: Zbyszek | źródło: Google | 20:18 (2) Google udostępniło swój najnowszy system Android 13 w wersji Beta 1, czyli pierwszej przedpremierowej wersji, którą mogą testować osoby nie będące developerami systemu. System w tej wersji mogą już testować posiadacze smartfonów Google Fixel, a później możliwość zainstalowania bety ma zostać udostępniona dla innych wybranych modeli smartfonów pozostałych producentów. Android 13 przynosi zmiany w interfejsie graficznym (GUI), wsparcie dla funkcji Bluetooth Low Energy (BLE), poprawione zarządzanie pamięcią, nowe opcje personalizacji czy opcje powiadomień, które pozwolą m.in. ograniczyć liczbę powiadomień z danych aplikacji.



Dość duże zmiany dokonano w kwestii uprawnień aplikacji do danych w telefonie. W Android 13. Są one bardziej granularne niż w dotychczasowych systemach, a użytkownik ma mieć większą kontrolę nad tym, do jakich danych dostęp ma konkretna aplikacja. Dla przykładu dostęp do obrazków, filmów i nagrań dźwięku to w Android 13 trzy różne typy danych, wymagające trzech odrębnych zgód od użytkownika. Minusem rozwiązania jest większa liczba pytań o zgodę na dostęp aplikacji do określonych danych.



Android 13 Beta 1 mogą już testować posiadacze smartfonów Google Pixel 4, 5 i 6. Szczegóły dostępne są na tej stronie Google .



