Środa 27 kwietnia 2022 Wyniki finansowe Intela w 1. kwartale 2022 roku

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 23:11 Intel przedstawił wyniki finansowe odnotowane w pierwszym kwartale 2022 roku. W tym okresie przychód firmy wyniósł 18,5 mld. USD, marża brutto 50,4 procent, zysk operacyjny 4,3 mld USA, a zysk netto 8,1 mld. USD. Dla porównania w tym samym kwartale poprzedniego (2021 roku) było to kolejno: 19,7 mld. USD (przychód), 55,2 procent (marża), 4,1 mld USD (zysk operacyjny) i 3,4 mld. USD (zysk netto). Przychód i marża brutto w ostatnim kwartale są wiec niższe od odnotowanych przed rokiem, a jednocześnie z nieokreślonych bliżej powodów / transakcji wzrosły zysk operacyjny i zysk netto - i to pomimo większych nakładów na badania i rozwój (6,1 mld USD w porównaniu do 5,0 mld USD przed rokiem).



Spośród działów, dział Client Computing, dostarczający procesory na rynek konsumencki, odnotował przychód w wysokości 9,3 mld. USD - o 13 procent niższy niż w 1. kwartale 2021 roku (wówczas było to 10,7 mld USD). Spadek przychodu miał miejsce głównie przez słabszą sprzedaż procesorów do laptopów.



Przychód działu Data Center and AI wyniósł 6,03 mld USD i był o 21 procent wyższy niż w 1. kwartale 2021 roku (wówczas wyniósł 4,94 mld USD). Wzrost wyników wynika po części z włączenia do działu Data Center and AI dotychczasowego działu Programabble Solution Group dostarczającego chipy typu FPGA. Wyniki działu Programabble Solution Group nie będą już prezentowane oddzielnie.



Dział Network And Edge, obejmujący funkcjonujący do końca 2021 roku dział urządzeń Internetu Rzeczy (Internet of Things) oraz inną działalność Intela w obrębie rozwiązań sieciowych wygenerował przychód w wysokości 2,21 mld. USD, a dział Mobileye dostarczający układy scalone i technologie dla samochodów wygenerował przychód 394 mln USD (wzrost z 377 mln USD jak przed rokiem).



Rok 2022 to debiut w zestawieniach finansowych dwóch nowych działów. Pierwszym z nich jest Accelerated Computing Systems and Graphics obejmującego karty graficzne dla konsumentów i GPU dla serwerów. W 1. kwartale 2022 jego przychód wyniósł 219 mld USD.



Drugim nowym działem jest Intel Foundry Services, czyli dział produkujący układy scalone na zamówienie dla firm trzecich (obecnie głównie w litografii 14nm). W minionym kwartale przychód tego działu wyniósł 283 mln USD.





W całym 2022 roku Intel spodziewa się przychodów wysokości około 76 mld USD - o 3 mld USD niższych niż w 2021 roku. Jeśli prognozy się potwierdzą, będzie to dla Intela pierwszy od bardzo dawna rok z przychodem niższym niż odnotowany w roku poprzednim.







