Poniedziałek 2 maja 2022 Kłopoty AMD: Intel i Apple będą priorytetowymi odbiorcami 3nm chipów od TSMC

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 09:35 Zanany ze sprawdzających się informacji branżowy portal DigiTimes, powołując się na swoje źródła zbliżone do TSMC donosi o niespodziewanych kłopotach jakie może mieć firma AMD. Dotyczą one przyszłych 3nm procesorów opartych o architekturę ZEN 5. Według źródeł DigiTimes, w przypadku litografii 3nm priorytetowymi klientami TSMC w pierwszym okresie produkcji będą Apple i Intel. AMD ma otrzymać możliwość produkcji 3nm chipów dopiero wówczas, gdy moce produkcyjne 3nm linii zostaną zwiększone na poziom przekraczający popyt ze strony Apple i Intela.



Zdaniem DigiTimes oznacza to, że litografia 3nm stanie się dostępna dla AMD kilka kwartałów później, niż dla Intela i Apple. Ma to z całą pewnością wpłynąć na opóźnienie premiery procesorów z architekturą ZEN 5. Według DigiTimes debiut procesorów AMD opartych o rdzenie ZEN 5 nie będzie możliwy pod koniec 2023 roku, a dopiero w 2. połowie w 2024 roku.



Przypomnijmy, że masowa produkcja 3nm chipów w TSMC ma ruszyć na pierwszych liniach produkcyjnych w 2. połowie tego roku. W procesie 3nm początkowo będą powstawać procesory Apple M2, a kilka miesięcy później do 3nm produkcji wejdą też chipy do procesorów Core 14. generacji (Meteor Lake-S), których debiut jest planowany w połowie 2023 roku. Następnie w 2. połowie 2023 roku w 3nm litografii rozpocznie się produkcja chipów Apple A17 do przyszłych smartfonów.



