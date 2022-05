Poniedziałek 2 maja 2022 AMD EPYC Venice z 384 rdzeniami ZEN 6 i pamięcią HBM

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 09:56 W tym roku w ofercie procesorów serwerowych AMD pojawią się CPU EPYC 4. generacji o nazwie kodowej Geona. Otrzymają one 96 rdzeni ZEN 4 (litografia 5nm) oraz całkowicie nową podstawkę z obsługą pamięci DDR5. Następnie w 1. połowie 2023 roku oferta tych procesorów zostanie poszerzona o 128-rdzeniowe modele EPYC Bergamo wykorzystujące rdzenie ZEN 4c o mniejszej powierzchni krzemowej niż typowy ZEN 4. Z dostępnych informacji wiadomo też, że AMD przygotowuje procesory EPYC 5. generacji , w postaci chipów o nazwie kodowej Venice z 256 rdzeniami ZEN 5.



Te pojawią się na rynku prawdopodobnie w 2024 roku. W sieci pojawiły się już pierwsze informacje o ich następcach, czyli EPYC 6. generacji. Mają one mieć nazwę kodową Venice, dysponować nawet 384 rdzeniami typu ZEN 6. Będą to też pierwsze procesory z serii EPYC wyposażone we własną pamięć typu HBM. Na ten moment nieznana jest jeszcze nawet przybliżona data ich premiery.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.