Poniedziałek 2 maja 2022 Nvidia przejęła jednego z ważnych inżynierów Intela

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 08:50 Pozyskiwanie pracowników konkurencyjnej firmy nie jest zaskakującą praktyką wśród gigantów z branż technicznych. W przypadku producentów procesorów jednymi z najbardziej jaskrawych przykładów takich posunięć jest przejście Raja Koduri z AMD do Intela. Nieco w mniejszym stopniu podbieranie pracowników praktykowała do tej pory Nvidia, ale wygląda na to, że te czasy mogły odejść do przeszłości. Szeregi zielonych zasilił właśnie Rafi Marom, dotychczas zatrudniony w izraelskim centrum R&D Intela jako kierownik ds. projektowania procesorów. Izraelska jednostka Intela miała duży wkład w opracowanie procesorów Alder Lake. Teraz Rafi Marom zajmie się w Nvidia rozwojem procesorów z architekturą ARM.



Nvidia niedawno wycofała się z dalszych prób przejęcia brytyjskiego konsorcjum ARM Ltd. Aby pomścić sobie tą porażkę firma Jensena Huanga zamierza teraz opracować nowe procesory, korzystając nadal z licencji na architekturę ARM od brytyjskiego producenta. Jednym z pierwszych nowych produktów jest serwerowy CPU o nazwie Grace (o nim więcej tutaj), zbudowany ze 144 rdzeni ARM Neoverse v9. Pozyskany z Intela Rafi Marom prawdopodobnie pokieruje pracami związanymi z rozwojem następców procesora Grace.



Rafi Marom pracował w Intelu przez ostatnie 22 lata, zaczynając od inżyniera, a zostając managerem działu R&D począwszy od prac związanych z rozwojem procesorów Tiger Lake. Przechodząc do Nvidia nie musi zmieniać miejsca zamieszkania - po tym jak Nvidia przejęła w ubiegłym roku izraelska firmą Mellanox, otworzyła tam swoje własne centrum badań i rozwoju.









