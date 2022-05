Dlaczego warto kupować kryptowaluty na polskich platformach?

Bitcoina można kupić na różnych giełdach kryptowalut. Dokładniej mówiąc na rynku działa ponad 300 giełd tego typu. Niektóre z nich są godne zaufania inne mogą oferować wątpliwej jakości bezpieczeństwo. Większość aktywnych giełd kryptowalut to podmioty zagraniczne, ale wśród nich są także polskie platformy. W tym artykule opisujemy na co warto zwrócić uwagę wybierając giełdę kryptowalut oraz przedstawiamy kilka argumentów przemawiających za tym, że warto kupować krypto na polskich giełdach.











Na co zwrócić uwagę wybierając giełdę kryptowalut?

Serwis CoinMarektCap.com informuje, że jest na rynku ponad 300 scentralizowanych giełd kryptowalut. Część z nich jest jednak wątpliwej jakości. Jak zatem odróżnić te które są godne zaufania od pozostałych? Jednym z czynników na który można zwrócić uwagę jest wolumen transakcji oraz ilość użytkowników. Jeśli wolumen jest duży, z reguły świadczy to o tym, że mamy do czynienia z renomowanym brandem.

Kolejny aspekt, na który warto zwrócić uwagę to oferta wymiany altcoinów. Niektóre mniejsze giełdy mają mocno ograniczoną ofertę dotyczącą altcoinów i ograniczają się tylko do najbardziej znanych (np. ETH). Czasami jednak wprost przeciwnie – małe giełdy oferują egzotyczne i mało rozpoznawalne coiny co niekoniecznie musi być uznane za plus, bo inwestowanie w bardzo niszowe projekty wiąże się z większym ryzykiem straty kapitału. Zatem bez wątpienia wybierając giełdę wato zastanowić się nad tym, które kryptowaluty są obsługiwane.

Oczywiście podczas wyboru kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo. Zapewnienie wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa oraz dysponowanie doświadczonym zespołem to aspekt numer jeden podczas wyboru podmiotu, któremu zamierzmy powierzyć nasze oszczędności. Giełdy stosują zaawansowane techniki w zakresie szyfrowania danych oraz wykorzystują specjalistyczne technologie autoryzacyjne. Poza tym, dobrze zorganizowane giełdy korzystają z ubezpieczenia środków operacyjnych. Dla przykładu giełda Egera trzyma 95% środków offline i oferuje ubezpieczenie środków obrotowych do kwoty 100M dolarów.

Dlaczego warto skorzystać z polskich platform?

Skorzystanie z polskich platfrom może być z jednym czynników zwiększających poczucie bezpieczeństwa. Chociażby z tego względu, że polskie platformy powinny posiadać zgodę na prowadzenie rachunków płatniczych wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Poza tym, korzystanie z polskich platform jest po prostu wygodne. Zazwyczaj można się tam spotkać z notowaniami wykorzystującymi lokalną walutę. Zatem w przypadku polskich platform można dokonywać wymiany np. na parze BTC/PLN a nie tylko BTC/USD lub BTC /EUR.

Poza tym na przykładzie giełdy Egera nie da się nie zauważyć takiej korzyści jak możliwość wpłaty i wypłaty środków w bitomatach. Sieć Egera współpracuje z urządzeniami sieci SkyCash dzięki czemu można wymienić gotówkę na kryptowalutę (lub można kupić kryptowalutę za gotówkę) w wielu miejscach w naszym kraju. Co ciekawe jest ponad 3000 urządzeń tego typu, dzięki czemu bitomat można spotkać w każdym powiecie. Jest to niezwykle wygodny sposób na zakup lub sprzedaż kryptowaluty i zarazem czynnik, który wyróżnia polską platformę od zagranicznych.

Kolejną zaletą polskich giełd jest support w j. polskim. Jest to bardzo ważny aspekt, który sprawia, że korzystanie z platformy jest bardziej komfortowe. W razie jakichkolwiek problemów, brak bariery językowej jest aspektem bardzo docenianym przez użytkowników.

Podsumowując, kup Bitcoin lub inne kryptowaluty tylko na renomowanych giełdach. W ten sposób znacznie zwiększasz szanse na to, że podmiot, któremu powierzasz swoje środki stosuje dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa. Naszym zdaniem interesującym rozwiązaniem, jest zwrócenie uwagi na polskie giełdy, które w ostatnim czasie zdobyły dobrą renomę na arenie międzynarodowej. Jednocześnie polskie platformy wyróżniają się znakomitym suportem w j. polskim co jest pomocnym aspektem w szczególności dla osób stawiających pierwsze kroki na rynku kryptowalut.



Źródło: unsplash.com Licencja: https://unsplash.com/license