Poniedziałek 2 maja 2022 Bardzo dobre wyniki finansowe AMD, przychód 5,9 mld USD

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:57 Firma AMD podała wyniki finansowe uzyskane w 1. kwartale 2022 roku. Przychody korporacji w minionym kwartale były wyższe od prognoz oraz oczekiwań analityków i wyniosły 5,9 miliarda dolarów. Jest to wartość wraz z uwzględnieniem częściowego przychodu Xilinx za okres 14 luty -31 marca. Bez uwzględniania przychodów Xilinx przychód uzyskany przed dotychczasowe działy AMD to 5,33 mld USD - o 10 procent (tj. 0,5 mld USD) więcej niż w 4. kwartale 2021 roku i o 55 procent (tj. 1,9 mld USD) więcej niż w 1. kwartale 2021 roku. Znacznie wzrósł też zysk operacyjny, który bez uwzględniania Xilinx wyniósł 1,6 mld USD, w porównaniu do 0,76 mld USD w tym samym kwartale przed rokiem.



Po uwzględnieniu Xilnix, łączy zysk operacyjny za 1. kwartał 2022 roku wynosi 1,837 mld USD, a zysk netto 1,59 mld USD. Oznacza to, że pod względem przychodu i zysku operacyjnego AMD generuje wartości odpowiadajcie około 30 procent przychodu i zysku, jaki generuje znacznie większy Intel.



Spośród poszczególnych działów AMD, w 1. kwartale 2022 roku przychód działu Computing and Graphics dostarczającego procesory i karty graficzne na rynek konsumencki wyniósł 2,80 mld USD i był o 33 procent wyższy niż w tym samym kwartale przed rokiem, i o 8 procent wyższy niż we wcześniejszym kwartale.



Przychód działu Enterprise, Embedded and Semi-Custom zajmującego się dostawami procesorów serwerowych oraz chipów do konsol, wyniósł 2,5 mld USD - o 88 procent więcej niż w tym samym kwartale przed rokiem i o 13 więcej niż we wcześniejszym kwartale.



Przychód działu Xilinx w okresie 14 luty-31 marca wyniósł natomiast 559 mln. USD. W 2. kwartale 2022 roku AMD spodziewa się przychodu w wysokości 6,3-6,7 mld USD, a w całym 2022 roku - około 26 mld USD, tj. o 60 procent większego niż w 2021 roku.









