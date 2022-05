Środa 4 maja 2022 AMD zapowiada trzy konsumenckie serie procesorów z architekturą ZEN 4

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 20:14 Wraz z prezentacją wyników finansowych firma AMD przedstawiła swoje najnowsze plany dotyczące konsumenckich procesorów z architekturą ZEN 4. Jako pierwsze w 3. kwartale tego roku zadebiutują desktopowe procesory o nazwie kodowej Raphael, obsługujące pamięci DDR5 i wykorzystujące nową podstawkę AM5. To procesory o których wiadomo już od dłuższego czasu, będące następcą obecnych na rynku od 1,5 roku dotychczasowych Ryzenów serii 5000 z architekturą ZEN 3. Poza nimi AMD przygotuje dwa procesory typu APU z rdzeniami ZEN 4 - Dragon Range i Phoenix.



APU Phoenix to procesor zapowiadany już wcześniej, będący konstrukcją 8-rdzeniową z TDP 25-45W, adresowaną dla lekkich laptopów. Nowością jest natomiast niezapowiadany do tej pory procesor Dragon Range, który będzie miał TDP 55W (lub wyższe) i będzie adresowany m.in. do najbardziej wydajnych lub gamingowych laptopów. AMD nie zdradza liczby rdzeni tego procesora, ale biorąc pod uwagę, że Intel wkrótce zaoferuje 16-rdzeniowe procesory dla laptopów, można przyjąć że nie pozostanie to bez odpowiedzi i Dragon Range będzie dysponował nawet 16 rdzeniami z rodziny ZEN 4.



Dragon Range i Phoenix trafią na rynek na początku 2023 roku, i tak jak desktopowy Raphael będą obsługiwać najnowszą magistralę PCI-Express 5.0. Ponadto w zapowiedzi AMD pada sformułowanie, że architektura ZEN 4 zaoferuje bardzo wysoką wydajność w grach 3D, co można odczytać jako generowanie większej liczby FPS przez CPU niż w przypadku Core 12. i 13. generacji Intela.







