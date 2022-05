Środa 4 maja 2022 Pamięci DDR5 podkręcone do 10000 MHz

Autor: Zbyszek | źródło: Gigabyte | 19:29 Firma Gigabyte pochwaliła się niemałym osiągnięciem w kwesti zwiększenia szybkości pracy pamięci DDR5. Wykorzystując płytę główną Z690 Aorus Tachyon, oraz pojedynczy 16 GB moduł pamięci Gigabyte Aorus DDR5-4800, udało się zwiększyć jego taktowanie do 5011 MHz, czyli do szybkości efektywnej DDR5-10022. Kostki pracowały wówczas z opóźnieniami 46-58-58-46-104-2 przy znacznie podniesionym napięciu zasilania. Zestaw testowy uzupełniał procesor Core i9-12900K z taktowaniem ustawionym na 2,1 GHz, a w zespole overclokerów który dokonał tego osiągnięcia znalazł się znany Tajwański overcloker o nicku HiCookie.



Z walidacją CPU-Z można zapoznać się tutaj (niżej pomniejszony screen).









