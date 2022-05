Środa 4 maja 2022 AMD szykuje procesory Raphael-X z 3D V-Cache

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 22:49 W sieci pojawiły się nowe nieoficjalne informacje na temat procesorów Ryzen serii 7000. Ostatnio firma AMD podała, że oprócz dotychczas planowanych modeli, czyli desktopowych procesorów o nazwie kodowej Raphael (podstawka AM5, prawdopodobnie do 16 rdzeni ZEN 4) oraz mobilnych APU Rembrandt (do 8 rdzeni ZEN 4) przygotowane zostaną też bardziej wydajne procesory o nazwie kodowej Dragon Range, przeznaczone dla najbardziej wydajnych laptopów. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że nie będą to procesory monolityczne typu APU, lecz procesory bazujące na chipletach, różniące się od desktopowych CPU Raphael innym chipletem IOD.



Poza tym wszystkie przygotowywane przez AMD procesory z rdzeniami ZEN 4 mają natywnie obsługiwać pamięci DDR5-5600, a częstotliwość FCLK będzie wynosić do 1800 MHz, pozwalając na OC pamięci DDR5 do poziomu DDR5-7200 w trybie 1:1.



Poza tym producent ma też przygotować desktopowe procesory Raphael-X, wyposażone w dodatkową pamięć podręczną 3D V-Cache. Ich debiut nie nastąpi jednak odrazu, ale prawdopodobnie dopiero w 2023 roku.



