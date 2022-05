Środa 4 maja 2022 AMD zaprasza na swoją konferencję na targach Computex 2022

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:47 Targi Computex to odbywające się co roku na przełomie maja i czerwca to (oprócz styczniowych CES) największe na świecie targi związane z branżą komputerową, multimedialną i elektroniczną. Niejednokrotnie w ich trakcie mają miejsce bardzo ważne prezentacje lub nawet oficjalne premiery nowych produktów. Zaplanowane na ten rok targi Computex odbędą się w dniach 23-27 maja w Taipei na Tajwanie, a częściowo też w formie online. Jak się okazuje, jedno z otwierających wystąpień podczas Computex 2022 zafunduje nam firma AMD.



Wydarzenie odbędzie są 23 maja o godzinie 14.00 czasu lokalnego, i będzie transmitowane online. Prezentację poprowadzi prezes AMD, dr Lisa Su wraz ze swoimi głównymi współpracownikami. W jej trakcie spodziewamy się nowych informacji o architekturze ZEN 4 i nadchodzących procesorach Ryzen serii 7000, a także pierwszych informacji o kolejnych Radeonach z serii RX 7000 (architektura RDNA 3).







