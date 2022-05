Środa 4 maja 2022 AMD doda do procesorów EPYC dedykowane jednostki Xilinx AI

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:06 Victor Peng, do niedawna dyrektor generalny i prezes (CEO) firmy Xilinx, udzielił pierwszego wywiadu po tym, gdy firma Xilnix została połączona z AMD. Obecnie Victor Peng jest wiceprezesem AMD i dyrektorem działu Xilinx, nazywającego się Adaptive and Embedded Computing. Jego zdaniem korzyści ze współpracy inżynierów AMD i Xilinx będą bardzo duże, i będą widoczne dość szybko. Jak zdradził, już w 2023 roku AMD wprowadzi na rynek specjalne wersje procesorów EPYC, posiadające zamiast jednego z chipletów z rdzeniami x86 inny dedykowany chiplet przeznaczony do akceleracji obliczeń związanych z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją.



Te edycje procesorów EPYC mają używać niedawno nowo opracowanego silnika wnioskowania Xilinx AI. Victor Peng dodał, że to tylko pierwsza fala produktów opartych o rozwiązania AMD i Xilinx, a w kolejnych okresach czasu technologie obu firm w procesorach serwerowych AMD mają zostać znacznie bardziej zintegrowane ze sobą.



