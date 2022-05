Środa 4 maja 2022 Radeon RX 6950 XT: pierwsze informacje od Sapphire i testy

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 22:29 (2) Za kilka dni firma AMD powinna wprowadzić na rynek trzy nowe odświeżone Radoeny z serii RX 6000. Będą to modele Radeon RX 6650 XT, Radeon RX 6750 XT i Radeon RX 6950 XT, będące bardziej wydajnymi wersjami dotychczasowych kart RX 6600 XT, Radeon RX 6700 XT i Radeon RX 6900 XT. W sieci właśnie pojawiły się nowe informacje na temat kart Radeon RX 6950 XT. Otrzymają one szybsze pamięci GDDR6 18 Gbps, oraz wyższe częstotliwości taktowania GPU - ale oficjalne wartości MHz ustalone przez AMD nie są jeszcze znane. Tymczasem firma Sapphire przygotowała trzy własne wersje kart Radeon RX 6950 XT.



Każda z nich posiada podwójny BIOS z dwoma ustawieniami częstotliwości taktowania GPU I poboru energii. "Zwykły" model od Sapphire w trybie Silent ma taktowanie bazowe 2100 MHz i Bost 2310 MHz, przy limicie poboru energii ustawionym na 284W. Drugi Bios zwiększa pobór energii do 289W, pozwalając na taktowania GPU wyższe o symboliczne 14-16 MHz.



Lepiej prezentują się modele Sappire Radeon RX 6950 XT Toxic i Sappire Radeon RX 6950 XT Toxic Extreme. Pierwszy z nich w trybie zwykłym ma limit poboru mocy wynoszący 303W (zbliżony do referencyjnej karty Radeon RX 6900 XT), i taktowanie GPU bazowe/boost na poziomie 2162/2368 MHz - o ponad 100 MHz wyższe niż referencyjny Radeon RX 6900 XT. W trybie OC limit poboru energii wynosi natomiast 325W, a taktowanie bazowe/boost wzrasta do 2226/2435 MHz.



Wersja Toxic Extreme w trybie zwykłym może pobierać 332W mając taktowanie bazowe 2310 MHz i boost 2532 MHz, a w trybie OC limit poboru energii wynosi 346W, przy taktowaniu bazowym/boost wynoszącym 2343/2565 MHz.





W sieci pojawił się też pierwszy test karty Radeon RX 6950 XT - prawdopodobnie jednej z autorskich i fabrycznie podkręconych wersji. Karta uzyskała w 3DMark Time Spy wynik 22209 punktów - o 20 procent wyższy niż referencyjny Radeon RX 6900 XT i o 6,5 procent wyższy niz referencyjny GeForce RTX 3090 Ti. Z dużym prawdopodobieństwem nie był to wynik referencyjnego Radeona RX 6950 XT, ale karty jednego z producentów z fabrycznie zwiększonym częstotliwościami taktowania. Test pokazuje, że autorskie Radeony RX 6950 XT z taktowaniem GPU w okolicy 2,5-2,6 GHz powinny bezproblemowo konkurować z GeForce RTX 3090 Ti, cechując się przy tym niższym poborem energii, raczej nie przekraczającym wartości 350W, oraz o kilkaset dolarów niższą ceną (cena RTX 3090 Ti to 1999 USD).







ooo (autor: Kosiarz | data: 5/05/22 | godz.: 22:45 )

a to przyjemny wynik 6950XT.



6750XT depta po piętach 6800



ciekawe jak z cenami u nas będzie



to są raczej wyniki (autor: Zbyszek.J | data: 5/05/22 | godz.: 23:09 )

autorskich wersji OC. Referenty 6750XT czy 6950XT nie będą 15-20% bardziej wydajne od referentów 6700XT i 6900XT. Bardziej o połowę z tego czyli niecałe 10%.



