Piątek 6 maja 2022 Intel jeszcze w maju zaprezentuje procesory Alder Lake-X dla entuzjastów

Autor: Zbyszek | źródło: Moore Law i Dead | 22:27 Procesory Core 12. generacji o nazwie kodowej Alder Lake-S to pierwsze od dłuższego czasu procesory Intela, które zawierają sporo nowości i są dużym postępem względem swoich mało ciekawych poprzedników. Okazuje się, że Intel planuje też powrót do segmentu HEDT (High-end desktop), czyli najbardziej wydajnych górnopółkowych procesorów dla entuzjastów. Rynek ten został 2-3 lata temu zdobyty przez AMD dzięki udanej premierze procesorów Ryzen Threadripper serii 3000. Teraz Intel szykuje swoją ofensywę w tym segmencie, za pomocą nowych procesorów Alder Lake-X. W sieci pojawiły się nowe inforamcje na ich temat.



Według nich, Alder Lake-X będą procesorami monolitycznymi wyposażonymi w 24 rdzenie Golden Cove i zero efektywnych rdzeni Gracemont. Procesory mają mieć 4-kanałowy kontroler pamięci DDR5, podstawkę LGA 4677 , i obsługiwać 64 linii PCI-Express w wersji co najmniej 4.0. Taktowanie Turbo dla kilku wątków ma przekraczać 5 GHz, a dla wszystkich rdzeni pod obciążeniem wynosić około 4,5 GHz. Wskaźnik TDP to prawdopodobnie 200-250W, a wartość PL2 ma wynosić pomiędzy 300W i 400W.



Doniesienia wskazują na wydajność wielowątkową wyższą od oferowanej przez 32 rdzeniowy Ryzen Threaripeer 3970X, ale niższą niż 64 rdzeniowy Threaripper 3990X. Pierwsza prezentacja i zapowiedź nowych CPU jest spodziewana pod koniec maja, w trakcie targow Computex - a oficjalna premiera - w 3. kwartale tego roku.



