Piątek 6 maja 2022 Radeon RX 6950 XT, 6750 XT i 6650 XT - oficjalna specyfiakcja i ceny

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 22:41 Już za kilka dni na rynku zadebiutują odświeżone Radeony serii RX 6000, w postaci nowych modeli Radeon RX 6650 XT, Radeon RX 6750 XT i Radeon RX 6950 XT, będące bardziej wydajnymi wersjami dotychczasowych kart RX 6600 XT, Radeon RX 6700 XT i Radeon RX 6900 XT. Znamy już oficjalną specyfikację i ceny tych kart. Radeon RX 6650 XT otrzyma lepszy system chłodzenia z dwoma wentylatorami, o kilkadziesiąt MHz wyższe taktowanie GPU i pamięci GDDR6 pracujące z szybkością efektywną 17,5 Gbps. Cena karty wynosie 399 USD - o 20 dolarów więcej, niż Radeon RX 6600XT w chwili debiutu rynkowego.



Radeon RX 6750 XT otrzymał system chłodzenia z trzema wentylatorami, bardzo podobny do chłodzenia zastosowanego w karcie Radeon RX 6800. W porównaniu do Radeona RX 6700 XT, taktowanie GPU zostało zwiększone o około 100 MHz oraz zastosowano szybsze pamięci GDDR6 18 Gbps. Wskaźnik TDP wzrósł z 230W do 250W. Sugerowana cena karty to 549 USD - o 70 dolarów więcej, niż wyceniono kartę Radeon RX 6700XT w momencie jej premiery.



Flagowy Radeon RX 6950XT posiada nowy wariant chipu Navi 21 - Navi 21KXTX. Karta ma szybsze pamięci GDDR6 18 Gbps oraz taktowanie bazowe zwiększone z 2105 MHz do 2200 MHz, i taktowanie Boost zwiększone z 2250 MHz do 2310 MHz. Wskaźnik TDP wzrósł z 300W do 335W. Karta ma się podkręcać lepiej niż dotychczasowy Radeon RX 6900XT, a producenci przygotowali wiele wersji autorskich z fabrycznym OC - najlepsze modele mają taktowanie Boost wynoszące 2,5-2,6 GHz. Wersja referencyjna Radeona RX 6950 XT została wyceniona na 1099 USD - o 100USD więcej niż Radeon RX 6900XT w momencie premiery.



Nowe Radeony w wersjach referencyjnych mają być dostępne w sprzedaży na amd.com od 10 maja. Od tego dnia pozostali producenci mogą też sprzedawać swoje wersje nowych kart.









