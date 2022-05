Wtorek 10 maja 2022 Intel Alder Lake-HX: debiut 16-rdzeniowych 150W procesorów dla laptopów

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 21:26 Intel oficjalnie dodał dziś do swojej oferty nowe procesory przeznaczone dla najbardziej wydajnych laptopów. Są to procesory Core 12. generacji o nazwie kodowej Alder Lake-HX, dysponujące 8 wydajnymi rdzeniami Golden Cove i 8 efektywnymi rdzeniami Gracemont, będące zasadniczo desktopowymi procesorami Alder Lake-S w wersji BGA o obniżonym poborze energii i taktowaniu. Jednostki mają wskaźnik TDP 55W i limit poboru mocy PL2 wynoszący, jak na modele dla laptopów aż 157W. Przypomnijmy, że dotychczasowe Core i9 z serii Alder Lake-H, mające 6 wydajnych rdzeni i 8 efektywnych rdzeni odznaczają się TDP 45W i wskaźnikiem PL2 wynoszącym 115W.



Nowe CPU pobierają i wydzielają o około 1/3 więcej energii niż najszybsze dotychczas Core 12. generacji dla laptopów, a przy tym o około 1/3 mniej niż Core i9 i Core i7 dwunastej generacji w wersji desktopowej. To stawia dość wysokie wymagania przed producentami laptopów w kwestii zaprojektowania układu chłodzenia dla Alder Lake-HX.



Najszybszym z nowych CPU jest Core i9-12950HX, posiadający 8 wydajnych rdzeni Golden Cove o taktowaniu bazowym 2,3 GHz i taktowaniu Turbo 5,0 GHz, oraz 8 efektywnych rdzeni Gracemont o taktowaniu bazowym 1,7 GHz i taktowaniu Turbo 3,6 GHz. W porównaniu do desktopowego Core i9-12900K, taktowania Turbo są niższe o 300 MHz. Najwolniejszym modelem jest Core i5-12450HX, mający o połowę mniej zasobów - tj. 4 wydajne rdzenie i 4 efektywne rdzenie. Ich taktowanie także jest niżśze niż w Core i9-12900HX. Wydajne rdzenie przyspieszają do maksymalnie 4,4 GHz, a efektywne rdzenie do maksymalnie 3,1 GHz.



Intel chwali się, że procesory są przyjazne dla overlokerów , umożliwiając zwiększanie taktowania zarówno rdzeni CPU jak i pamięci RAM. Wykaz wszystkich modeli procesorów Alder Lake-HX znajduje się w tabeli na ostatnim slajdzie załączonej prezentacji.





Na marginesie - jest bardzo ciekawe, jakim cudem procesory Core i5-12450HX i Core i9-12950HX mają taki sam wskaźnik TDP i limit PL2, w sytuacji gdy jeden z nich ma dwa razy więcej rdzeni, w dodatku o wyższym taktowaniu. Zasadniczo pobór energii tych dwóch CPU musi się wyraźnie różnic, co powinno mieć odzwierciedlenie w innym wskaźniku TDP i limicie PL2. Kilkanaście i więcej lat temu (np. w czasach Athlona i Athlona XP) wskaźnik TDP był wartością odzwierciedlającą faktyczny szczytowy pobór energii procesora, i był podawany odrębnie dla każdego inaczej taktowanego modelu procesora z tej samej serii. Należy ubolewać, że od pewnego czasu TDP i PL2 to wartości coraz bardziej oderwane od realnego poboru energii procesorów.









