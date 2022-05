Wtorek 10 maja 2022 AMD Fidelity Super Resolution (FSR) 2.0 zadebiutuje 12 maja

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 20:27 Firma AMD już 12 maja oficjalnie zaprezentuje drugą generację swojej technologii supersamplingu o nazwie FidelityFX Super Resolution. Jest to technika polegająca na podniesieniu rozdzielczości wyrenderowanego obrazu wraz z częściową eliminacją efektów ubocznych tej konwersji. Pozwala to uzyskać więcej klatek na sekundę, niż gdyby grafika była renderowana natywnie w rozdzielczości takiej jak uzyskiwanej poprzez supersampling, FidelityFX Super Resolution 2.0 działa na tej samej zasadzie co FSR 1.0 i nadal nie wymaga obecności w GPU dodatkowych specjalizowanych jednostek. Przy tym ma oferować wyższą jakość obrazu niż FSR 1.0



Według AMD, FidelityFX Super Resolution 2.0 w trybie Performance będzie zapewniać jakość porównywalną z trybem Quality dotychczasowego rozwiązania FidelityFX Super Resolution 1.0, przy tej samej wydajności, czyli takiej, jak zapewnia FSR 1.0 w trybie Performance. Innymi słowy FSR 2.0 zaoferuje zbliżoną liczbę klatek co FSR 1.0 w trybie Perfromance, a przy tym jakość obrazu FSR 1.0 ustawionego na tryb Quality.

W trybie Quality, obraz generowany przez FidelityFX Super Resolution 2.0 ma natomiast przewyższać jakością, ostrością i szczegółowością obraz uzyskiwany bez użycia FSR 2.0 w natywnej rozdzielczości.



Brzmi to trochę zbyt dobrze, żeby mogło być prawdziwe. Co wyjdzie z tych dość ambitnych zapowiedzi, prawdopodobnie przekonamy się już za kilka dni podczas pierwszych niezależnych recenzji FSR 2.0. Poniżej lista gier, w których FSR 2.0 będzie można włączyć za kilka dni:

Asterigos

Delysium

EVE Online

Farming Simulator 22

Forspoken

Grounded

Microsoft Flight Simulator

NiShuiHan

Perfect World Remake

Swordsman Remake

Unknown 9: Awakening



Technika FSR 2.0 trafi też odrazu do development kit dla Xbox Series X i S, umożliwiając jej stopniową adaptację w grach dla nowego Xboxa.









