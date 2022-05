Wtorek 10 maja 2022 Karty Radeon RX 6950 XT, 6750 XT i 6650 XT zadebiutowały, nie ma rewelacji

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 21:06 Dziś odbyła się oficjalna premiera odświeżonych kart graficznych Radeon z serii RX 6000. Do oferty AMD dołączyły trzy nowe modele, w postaci kart Radeon RX 6650 XT, Radeon RX 6750 XT i Radeon RX 6950 XT. Są to bardziej wydajne wersje dotychczasowych kart RX 6600 XT, Radeon RX 6700 XT i Radeon RX 6900 XT. Premierowe testy pokazują, że nowe karty nie są żadną rewelacją pod względem wydajności - 50-100 MHz zwiększone taktowanie GPU i szybsze pamięci GDDR6 (18 Gbps, zamiast 16 Gbps) daje efekt w postaci tylko około 5 procentowego wzrostu wydajności względem dotychczasowych Radeonów RX 6900 XT, 6700 XT i 6600 XT.



Jednak dzięki o 20W-35W zwiększonemu wskaźnikowi TDP nowe karty podkręcają się lepiej od poprzedników, a najlepsze autorskie i fabrycznie podkręcone wersje opracowane przez producentów mają dość wysokie taktowania GPU, dochodzące do 2,6-2,7 GHz (ale również wysoką cenę).



Pochwalić natomiast należy referencyjne systemy chłodzenia - Radeon RX 6650 XT ma chłodzenie z dwoma wentylatorami (zamiast jednym wentylatorem, jak w RX 6600 XT), a Radeon RX 6750 XT otrzymał cooler z trzema wentylatorami,, bardzo podobny do montowanego na karcie Radeon RX 6800. Daje to nadzieje na lepszą kulturę pracy tych kart. Radeon RX 6950 XT ma takie same chłodzenie jak dotychczasowy Radeon RX 6900 XT, ale już wcześniej było ono oceniane w recenzjach jako bardzo dobre, dość ciche i sprawnie odprowadzające spore ilości ciepła.



Radeon RX 6650 XT kosztuje 399 USD - o 20 dolarów więcej niż Radeon RX 6600 XT. Biorąc pod uwagę różnicę wydajności, ta podwyżka ceny wydaje się akceptowalna. Inaczej jest w przypadku karty Radeon RX 6750 XT, którą wyceniono na 549 USD - aż o 70 dolarów więcej, niż Radeon RX 6700 XT, i tylko 30 dolarów mniej niż kosztuje wyraźnie bardziej wydajny Radeon RX 6800.



Radeon RX 6950 XT kosztuje 1099 USD, o 100 dolarów więcej niż poprzednik, i zapewne jest to cena jaką bez wahania zapłacą entuzjaści kupowania najbardziej wydajnych kart graficznych spośród dostępnych na rynku.







