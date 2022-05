Zalety i perspektywy eSportu

Cybersport to nowoczesny kierunek, który aktywnie zakorzenił się w naszym życiu i w różnych segmentach, od zakładów sportowych po obiecujący kierunek dla dzieci. Ale niektórzy rodzice nie traktują poważnie takiej aktywności dla dzieci i na próżno.



Cybersport to nowoczesny kierunek, który aktywnie zakorzenił się w naszym życiu i w różnych segmentach, od zakładów sportowych po obiecujący kierunek dla dzieci. Ale niektórzy rodzice nie traktują poważnie takiej aktywności dla dzieci i na próżno.

Korzyści z e-sportu

Dla dzieci i ich rodziców istnieją co najmniej trzy oczywiste zalety grania w eSport: Możliwość zarobienia dużych pieniędzy od najmłodszych lat. Najlepsze turnieje e-sport oferują zwycięzcom duże nagrody, więc jeśli trenujesz regularnie, pewnego dnia ta aktywność może przynieść dobry zysk. Oprócz samej gry istnieje możliwość zarabiania pieniędzy na blogowaniu, streamingu, komentowaniu, partnerstwie itp. Rozwój myśli i procesów umysłowych. Bez względu na to, jak rodzice twierdzą, że komputer jest zły, a dzieci oczywiście nie stają się mądrzejsze od gier, naukowcy udowadniają, że jest odwrotnie. Z gry poprawia się nie tylko uwaga, ale także rośnie inteligencja i rozwija się analityczne myślenie. Nawet jeśli nie dostaniesz dużych nagród w turnieju, w każdym razie regularne treningi będą korzystne. Ważne jest tylko uważne monitorowanie diety i nie naruszanie jej. Warto też zauważyć, że zawody eSportowe dopiero się rozwijają, bo już teraz pojawiają się symbiozy z rozszerzoną czy wirtualną rzeczywistością. A w przyszłości ten obiecujący kierunek będzie w stanie zapewnić jeszcze kilka aspektów, w których dziecko będzie mogło się realizować i zarabiać. Ważny! Jeśli podejdziesz do procesu odpowiedzialnie i zainwestujesz w procesy szkoleniowe dziecka, może to być naprawdę opłacalna inwestycja z ogromnym zwrotem.

Perspektywy na przyszłość

Pomimo tego, że e-sport jest uznawany za sport oficjalny niemal na całym świecie, na chwilę obecną nie ma żadnych wskazówek co do perspektyw włączenia tych zawodów do programu olimpijskiego. Wśród najpopularniejszych dyscyplin e-sportowych, w których obecnie odbywają się zawody, znajdują się: CS:GO;

Dota 2;

Hearthstone;

obserwacja;

League of Legends;

FIFA;

StarCraft 2;

PUBG. Niektórzy z nich podnoszą bank na kwotę kilkudziesięciu milionów dolarów, więc nawet bez olimpijskiego złota można czuć się niezależnym finansowo. Co więcej, można to zrobić nie tylko dzięki wyczerpującym treningom przy monitorze, ale także dzięki trafnemu zakładowi postawionemu u bukmachera internetowego. Teraz prawie każdy bukmacher oferuje ten popularny sport jako zakład.