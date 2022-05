Wtorek 10 maja 2022 EPYC 4. generacji Genoa z wysoką częstotliwością taktowania

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:15 W sieci pojawił się test próbki inżynierskiej procesora serwerowego AMD EPYC 4. generacji (Genoa), czyli przedstawiciela przyszłej serii procesorów serwerowych AMD z architekturą ZEN 4 i chipletami produkowanymi w litografii 5nm. Próbka inżynierska to procesor 32 rdzeniowy, dysponujący 32 MB pamięci L2 i 128 MB pamięci podręcznej L3, oraz taktowaniem Turbo sięgającym 4,65 GHz. Procesor został przetestowany w benchmarku GeekBench 5.4.4, uzyskując wynik jednowątkowy 464 punkty i wielowątkowy 8541 punktów. To co zwraca uwagę to dość wysokie jak na procesor serwerowy taktowanie Turbo.



Dla porównania najszybsze wersje 16 rdzeniowych i 32 rdzeniowych procesorów EPYC 3. generacji mają Turbo ustawione na poziomie 4,0 GHz. Daje to nadzieję, że również nadchodzące procesory Ryzen serii 7000 także zaoferują dość wysokie zegary taktujace.







