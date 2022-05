Wtorek 10 maja 2022 GeForce RTX 4090, RTX 4080 i RTX 4070 - nowe informacje

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:31 W sieci pojawiły się nowe informacje na temat nadchodzących kart graficznych Nvidia z serii Ada Lovelace. Dotyczą one kart GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 4070, które zadebiutują jako pierwsze z nowej serii i prawdopodobnie przez pewien czas, do późniejszego debiutu wolniejszych kart, będą jedynymi przedstawicielami kart GeForce nowej generacji. Według nowych danych GeForce RTX 4080 będzie jedyną katą z chipem AD103 -kolejny w hierarchii i wolniejszy GeForce RTX 4070 otrzyma chip AD104.



Najbardziej wydajny GeForce RTX 4090 otrzyma chip AD102 (12 bloków GPC, łącznie 18432 rdzenie CUDA) oraz 24 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps z 384-bitową magistralą, a wskaźnik TDP karty wyniesie nawet 600W.



W przypadku GeForce RTX 4080, na PCB znajdzie się chip AD103 (7 bloków GPC, łącznie 10752 rdzeni CUDA) oraz 16 GB pamięci GDRR6X z 256-bitową magistralą. Wskaźnik TDP ma wynosić około 400W.



GeForce RTX 4070 będzie natomiast wyposażony w chip AD104 (5 bloków GPC, łącznie 7680 rdzeni CUDA) oraz 12 GB pamięci GDDR6 18 Gbps ze 192-bitową magistralą, a jego wskaźnik TDP ma wynosić 300W.





Aby zwiększyć efektywną przepustowość podsystemu pamięci cała trójka nowych chipów otrzyma bardziej wydajny mechanizm kompresji danych przesyłanych do pamięci GDDR aż 16-krotnie więcej pamięci L2 (w porównaniu do chipów GA102, GA103 i GA104 z serii Ampere). W AD102 znajdzie się 96 MB pamięci L2, w AD103 będzie to 64 MB, a w AD104 będzie to 48 MB. Nadal będzie to jednak znacznie mniej pamięci, niż znajdzie się w Radeonach z architekturą RDNA 3, w których pamięć Infinity Cache ma mieć pojemność 256-512 MB.



