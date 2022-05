Czwartek 12 maja 2022 Sony nie wyprodukowało planowanej liczby konsol PlayStation 5

Autor: Zbyszek | źródło: Sony | 16:12 Końcem 2020 roku miała miejsce długo oczekiwana premiera konsol nowej generacji - czyli PlayStation 5 i Xbox Series X. Niestety po wyprzedaniu partii przygotowanych na premierę nowe konsole zaczęły być dostępne w sklepach w niewystarczających ilościach, a ceny egzemplarzy na rynku wtórnym powędrowały w górę. Mimo, że sytuacja z dostępnością PS5 i Xbox Series X nie była aż tak zła, jak w przypadku kart graficznych, to jednak daleko jej było do normalnej. Było to spowodowane oczywiście brakami układów scalonych z powodu wyczerpanych mocy produkcyjnych TSMC. Z koeli w 2. połowie 2021 roku gdy dostawy z TSMC były już wystarczajcie Sony borykało się z niedoborami bardziej podstawowych komponentów elektronicznych włącznie z elementami dyskretnymi.



Sytuacja ma swoje odzwierciedlenie w wynikach produkcji konsol PlayStation 5, które są wyraźnie niższe od planowanych. Podczas niedawnej konferencji podsumowującej wyniki finansowe z 1. kwartały 2022 roku kierownico Sony podało konkretne liczby.



Okazuje się, że od momentu premiery do końca marca 2022 roku produkcja i sprzedaż PlayStation 5 wyniosła 19,3 mln egzemplarzy, i była o 3,3 miliona egzemplarzy mniejsza od produkcji planowanej na ten okres w 2020 roku. Okazuje się, że słabsze dostawy PS5 mają też przełożenie na usługę PlayStation Plus, gdzie liczba aktywnych użytkowników w skali miesiąca spadła z 109 milionów przed rokiem do 106 milionów użytkowników obecnie.



Jednocześnie Sony podaje, że koniec problemów z wielkością produkcji PlayStation 5 jest już bardzo bliski, i w ciągu najbliższych 4 kwartałów wyprodukowane zostanie planowane na ten okres 18 milionów konsol PS5. Oczywiście jeśli w tym okresie nie wydarzy się coś nieoczekiwanego.



