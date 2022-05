Czwartek 12 maja 2022 AMD ma już prawie 28% udziału w rynku procesorów x86

Autor: Zbyszek | źródło: Mercury Research | 16:44 (1) Firma analityczna Mercury Research podała najnowsze dane dotyczące udziału poszczególnych producentów w rynku procesorów x86. Okazuje się że w minionym 1. kwartale 2022 roku AMD udało się jeszcze bardziej wyśrubować swój dotychczas rekordowy wynik uzyskany w 4. kwartale 2021 roku. Do niedawna w całej swojej historii największy udział w rynku CPU x86 firma AMD miała w 4. kwartale 2006 roku, kiedy wyniósł on 25,3 procent. Ten rezultat został poprawiony po raz pierwszy dopiero w 4. kwartale 2021 roku, kiedy łączny udział AMD w rynku procesorów x86 wyniósł 25,6 procent. W ostatnim kwartale to osiągnięcie udało się jeszcze poprawić.



W 1. kwartale 2022 roku udział Intela w rynku x86 wyniósł 72,3 procent, a udział AMD 27,7 procent. Dla AMD oznacza to wzrost udziału w rynku o 2,1 punktu procentowego względem wcześniejszego kwartału i o 7 punktów procentowych względem identycznego kwartału przed rokiem.



Udział AMD w rynku procesorów x86 dla komputerów stacjonarnych wyniósł 18,3 procent, o 2,1 punkt procentowego więcej niż w 4. kwartale 2021 roku, i o 1 punkt procentowy mniej niż w 1. kwartale 2021 roku.



Udział AMD w rynku procesorów x86 dla komputerów przenośnych wyniósł 22,5 procent, o 0,9 punktu procentowego więcej niż w 4. kwartale 2021 roku, i o 4,5 punktu procentowego więcej niż w 1. kwartale 2021 roku.



Na rynku procesorów serwerowych udział AMD wyniósł natomiast 11,6 procent - w porównaniu do 10,7 procent w 4. kwartale 2021 i 8,9 procent w 1. kwartale 2021.



Udział AMD w rynku procesorów x86 jest największy na pozostałych rynkach, w tym rynku konsol, urządzeń IoT oraz innych urządzeń typu Embedded, co podnosi łączny udział tego producenta w rynku CPU x86 do 27,7 procent.







Czekając na Zen 4 i RDNA3x (autor: Mario1978 | data: 12/05/22 | godz.: 17:30 )

już teraz można wysnuwać wnioski. Tak szybko zdobywanie rynku jak po powyższej premierze AMD jeszcze nigdy w historii się nie zdarzyło.



