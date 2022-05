Czwartek 12 maja 2022 Ryzen 7000 Raphael - pierwszy test wydajności zintegrowanej grafiki

Autor: Zbyszek | źródło: Phoronix | 22:35 Debiutująca w drugiej połowie tego roku nowa platforma procesorowa AMD AM5 przyniesie jedną bardzo istotną zmianę. Każdy procesor dla płyt z gniazdem AM5 będzie posiadał zintegrowany układ graficzny, w tym także procesory Ryzen 7000 o nazwie kodowej Raphael, będące następcą dotychczasowych desktopowych Ryzenów serii 5000. Z dotychczasowych informacji wiemy, że procesory Ryzen 7000 z serii Raphael otrzymają IGP wyposażony w 4 bloki CU z architekturą RDNA 2 (łącznie 256 procesorów strumieniowych). Teraz w sieci pojawił się pierwszy test tej zintegrowanej grafiki.



Do sieci trafiły rezultaty uzyskane na próbce inżynierskiej 8 rdzeniowego procesora Ryzen 7000. Procesor sparowano z 16 GB pamięci DDR5, instalując na całej platformie system Ubuntu 20.04. Według Phoronix Test Suite taktowanie Turbo rdzeni CPU tego procesora to 5,2 GHz (o 0,5 GHz więcej niż Ryzen 7 5800X), natomiast taktowanie zintegrowanej grafiki wynosi 1,0 GHz bazowo i do 2,0 GHz w trybie Boost. Oczywiście to tylko przedprodukcyjna próbka inżynierska i w wersji finalnej tych procesorów wartości taktowań mogą być nieco inne.



Procesor wraz ze swoim IGP wygenerował 63 fps w Enemy Territory, czyli około 1/3 z tego, ile oferuje w tej grze mobilny Ryzen 9 6900HX (około 180 fps) ze zintegrowaną grafiką z 12 blokami CU.



Uwzględniając, że układ graficzny procesora Ryzen 9 6900HX oferuje około dwukrotnie wyższą wydajność niż grafika Vega 8 z procesora Ryzen 7 5700G i dwu-i-półkrotnie wyższą niż grafika Vega 7 z desktopowego procesora Ryzen 5 5600G, można przyjąć że IGP procesorów Ryzen 7000 "Raphael" powinien oferować wydajność zbliżoną do IGP procesora Ryzen 5 5600G. Oczywiście to tylko domniemanie, a z końcowym werdyktem warto poczekać na premierowe testy.







