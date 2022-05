Czwartek 12 maja 2022 Jaki laptop wybrać w 2022 roku?

Pandemia koronawirusa wywołała w branży komputerowej prawdziwe trzęsienie ziemii, którego skutki odczuwamy po dziś dzień. Mowa oczywiście o bardzo wysokich cenach urządzeń elektronicznych oraz słabej dostępności wielu podzespołów Nawet teraz zakup konsoli czy niektórych modeli kart graficznych wymaga nie lada wysiłku. Powodem tego stanu rzeczy jest zaburzenie łańcucha dostaw i produkcji jako takiej, połączone ze zwiększonym zapotrzebowaniem na elektronikę i to nie tylko tę do produkcji komputerów klasy PC. Trwająca obecnie wojna też nie poprawia tej już i tak złej sytuacji.



Z jednej strony konflikt zbrojny prowadzi do dalszego zaburzenia dostaw, głównie surowców naturalnych, a z drugiej winduje inflację. Dlatego też kupując w 2022 roku komputer trzeba swój zakup przemyśleć jeszcze dokładniej niż te pięć lat temu.



Nie ma co patrzeć na poleasingowe



Już na wstępie rodzi się pytanie co tu wybrać i dlaczego do jasnej anielki musimy wydać aż tak dużo! Naturalnie w naszych umysłach może się zrodzić pokusa wybrania tańszego sprzętu poleasingowego, ale szczerze powiedziawszy w większości przypadków będzie to po prostu zły wybór. Powodów jest kilka. Po pierwsze taka używka może mieć już swoje najlepsze lata za sobą, a w przypadku laptopów jej bateria będzie już zapewne wytrzymywać dużo krócej niż gdy sprzęt ten był nowy. Po drugie postęp w rozwoju procesorów i kart graficznych był w ostatnich latach na tyle duży, że sprzęt sprzed 7-miu lat nijak nie nadąży za nawet budżetowym modelem z roku 2022. Co więcej bardzo często nie zainstalujemy też na nim nowego oprogramowania. Microsoft wraz z Windowsem 11 odciął się od procesorów starszych niż Core iX 8000, a Apple od dwóch lat porzuca rozwiązania Intela na rzecz własnych układów. Wreszcie starsze modele zjadają dużo więcej energii elektrycznej niż ich nowoczesne odpowiedniki, a ta też jest coraz droższa.



Reasumując w większości przypadków do wyboru mamy tylko sprzęt nowy, lub relatywnie nowy. Zakup kilkuletniego laptopa to po prostu wyrzucanie pieniędzy w przysłowiowe błoto.





Idealny sprzęt, czyli w sumie jaki?



Zastanówmy się w tym miejscu przez chwilę jaki sprzęt uznajemy za idealny. Żeby było łatwiej skupmy się na rynku laptopów - to właśnie tego typu komputery sprzedają się przecież najlepiej. Nasze rozważania należy zacząć od sprecyzowania indywidualnych potrzeb kupującego. Nie ma bowiem czegoś takiego jak komputer idealny, skończony, ostateczny. Dla każdego z nas definicja wymarzonego sprzętu będzie inna, przez co najlepsze laptopy w rozumieniu osoby A będą czymś innymi niż to co wskaże osoba B.





Najlepszy dla gracza



Już na wstępie musimy zastanowić się, czy będziemy na nowym komputerze grać w gry komputerowe. Jeśli tak, to musimy znaleźć taki komputer, który ma nie tylko stosunkowo mocny procesor, ale też bardzo wydajną, dedykowaną kartę graficzną. W przypadku laptopa nie obejdzie się też bez wyświetlacza o wysokiej częstotliwości odświeżania i dużej responsywności w zmianie koloru, rozumianej jako przejście z wyświetlania koloru czarnego na biały i z powrotem. Odwzorowanie kolorów czy długi czas pracy na baterii to kwestie drugorzędne, podobnie jak niska waga. Ba, z uwagi na rozbudowany układ chłodzenia będziemy się prawdopodobnie musieli pogodzić ze stosunkowo dużą wagą najlepszych laptopów dla graczy, nie mówiąc o tym, że ich design też będzie raczej odbiegać od stonowanego w smukłych modelach biznesowych. Do tego gracze są w zasadzie zmuszeni by wybrać urządzenie pracujące na Windowsie. Żaden Linux czy MacOS nie wchodzą w grę z uwagi na brak wielu ważnych gier dla tych OSów. I nie zrozumcie mnie źle, to nie tak, że na takim Macu czy Ubuntu w ogóle nie ma w co grać, ale mimo wszystko oferta jest wielokrotnie uboższa niż w przypadku sprzętów z Windowsem. Szansą na zmianę tego stanu rzeczy jest tu co prawda granie w chmurze, ale wspomniana technologia wciąż ma przed sobą długą drogę i na pewno nie jest rozwiązaniem dla każdego.



Dlatego też w przypadku sprzętu dla graczy wciąż powinniśmy się skupić na laptopach z Windowsem. Ranking najlepszych urządzeń tego typu przygotowało nie dawno RTV Euro AGD – znajdziecie go tutaj: https://www.euro.com.pl/artykuly/wszystkie/artykul-ranking-laptopow-gamingowych.bhtml





A co do biura lub do pracy



Dla większości ludzi pracujących gry nie są jednak priorytetem i w takim przypadku laptop nie musi posiadać aż tak mocarnej karty graficznej czy Windowsa. O wiele ważniejsza jest wygodna klawiatura i gładzik, niska waga, niewielkie wymiary, oraz długi czas pracy na baterii. Z kolei jeśli dla kogoś przenośność nie gra roli, to powinien przemyśleć, czy zakup laptopa w ogóle ma dla niego sens. Na ogół taniej będzie wybrać po prostu klasycznego blaszaka. W przypadku laptopa ważnym aspektem mogą być też dobrej jakości głośniki czy wysokiej klasy wykonanie. Nie chodzi tu jedynie o wygląd premium, ale też np. o to jak są skonstruowane zawiasy. Te w najtańszych modelach lubią się po prostu wyłamywać.



Dodatkowo, jeśli pracujemy dużo na zewnątrz, to powinniśmy zwrócić uwagę na moc podświetlenia matrycy. Osoby pracujące w zawodach związanych z grafiką komputerową bezwzględnie powinny też wziąć pod uwagę odwzorowanie kolorów przez wyświetlacz, a także ilość dostępnej pamięci RAM oraz jej szybkość.



Wbrew pozorom wybór odpowiedniego urządzania nie będzie więc wcale aż tak prosty jak by się mogło wydawać. Jako rozwiązanie tego dylematu mamy dla Was ranking najciekawszych laptopów do typowej pracy biurowej i twórczej, który znajdziecie pod linkiem: https://www.euro.com.pl/artykuly/wszystkie/artykul-ranking-laptopow.bhtml.



Pamiętajcie oczywiście, że każdy z tych rankingów powinniście traktować jako wskazówkę, a nie paradygmat. Ostatecznie każdy z nas może mieć zupełnie inne priorytety i to co dla jednego będzie najlepszym wyborem, dla innego może być co najwyżej średnim wyborem.



