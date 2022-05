Czwartek 12 maja 2022 Monitor idealny, czyli na jaki model postawić w 2022 roku

Autor: materiały partnera | 03:53 Niedawno na łamach TPC mogliście przeczytać krótki artykuł o tym jaki laptop najlepiej wybrać w roku 2022. No ale przecież nie każdy z nas potrzebuje komputera przenośnego. W wielu przypadkach wystarczy nam komputer stacjonarny, a czasami tradycyjny blaszak jest wręcz jedyną opcją – gdy potrzebujemy jak najwięcej mocy obliczeniowej. W takim przypadku oprócz samej jednostki często musimy też pomyśleć o zakupie monitora, co też nie jest tematem łatwym. Dodatkowo posiadacze laptopów też dość często są zmuszeni odpowiedzieć sobie na kluczowe pytanie jaki monitor wybrać, bo ekran wbudowany jest zbyt mały do komfortowej pracy.



Dlatego też dziś skupimy się właśnie na tym zagadnieniu i przeanalizujemy sobie po krótce na co powinniśmy zwrócić uwagę wybierając się na zakupy.



Dla gracza



Jeśli monitor będzie używany przede wszystkim do gier, to bez dwóch zdań parametr na który powinniśmy zwrócić szczególną uwagę to częstotliwość odświeżania ekranu oraz czas jego reakcji, czyli ile zajmuje mu przejście z koloru czarnego do białego i z powrotem. Kluczowa będzie też obsługa technologii FreeSync lub jej konkurencyjnego rozwiązania od Nvidii jakim jest G-Sync, a także rozdzielczość. Teoretycznie im wyższa tym lepiej, ale z pewnym zastrzeżeniem, że monitory o rozdzielczości 4K i odświeżaniu powyżej 120Hz będą bardzo drogie. Poza tym im wyższa rozdzielczość tym mocniejszego komputera potrzebujemy, bo karta graficzna musi w tym samym czasie wygenerować o wiele więcej pikseli. Dlatego też w większości przypadków rozsądnym kompromisem będzie wybór modelu z matrycą 1440p.



Jeśli chodzi o rodzaj zastosowanej matrycy, jakość podświetlenia czy przekątną to generalnie są to w monitorach dla graczy sprawy drugorzędne. Jasne, fajnie jest mieć monitor, który ma 30-cali, 4K i 120Hz, a przy tym pokrywa w pełni paletę Adobe RGB, ale realnie mało kogo będzie na taki model stać.



Warto natomiast pochylić się nad wsparciem dla technologii HDR, a w przypadku większych modeli rozważyć wersję z zakrzywionym ekranem. Do tego w przypadku modelu do gier należy raczej celować w urządzenia o proporcjach ekranu 16:9.



Warto natomiast pochylić się nad wsparciem dla technologii HDR, a w przypadku większych modeli rozważyć wersję z zakrzywionym ekranem. Do tego w przypadku modelu do gier należy raczej celować w urządzenia o proporcjach ekranu 16:9.



Do użytku domowego lub do biura



Jeśli natomiast szukamy monitora do pracy, to w tym przypadku priorytetem jest nie czas reakcji matrycy, a powierzchnia robocza jaką uzyskujemy. Generalnie do mniej więcej 32-cali obowiązuje reguła, że im większy monitor tym praca na nim będzie bardziej komfortowa. Większych modeli należy raczej unikać, bo będzie nam gorzej objąć je wzrokiem. No chyba, że mamy nietypowy rodzaj pracy i korzystamy z wielu monitorów na raz. W takim przypadku większa matryca może mieć sens.



Trzeba przy tym pamiętać, że sama przekątna to tylko jedna strona medalu. Idealny monitor musi też mieć odpowiednią rozdzielczość, tak żebyśmy nie widzieli gołym okiem pojedynczych pikseli. W przypadku modeli od 27-cali wzwyż zalecamy korzystanie z ekranów o rozdzielczości 4K lub wyższej, przy czym dla większej przejrzystości warto też zmienić skalowanie interfejsu w ustawieniach systemu.



Wybierając jeden z większych monitorów trzeba mieć również na uwadze to, jak wygląda nasze stanowisko pracy. Często dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z monitorów szerokokątnych np. o proporcjach 21:9 i zakrzywionym ekranie. W takich modelach przestrzeń robocza jest tak ułożona, że możemy obok siebie umieścić efektywnie kilka różnych okien, a dzięki zakrzywieniu redukujemy problem z częstym kręceniem głową, która to czynność długofalowo może powodować problemy zdrowotne. Przy okazji warto też rozważyć możliwość montażu takiego monitora na jakimś ramieniu z mocowaniem typu VESA.



Jeśli planujemy korzystać z wielu monitorów na raz, to kluczowe staje się też to jak grube ramki ma monitor i jakimi złączami dysponuje. W przypadku podłączania ekranu do laptopa warto rozważyć dopłatę do wersji z portem USB typu C, dodatkowym HUBem oraz ewentualnie z wbudowanymi głośnikami lub złączem jack do podłączenia zewnętrznego źródła audio. Zawsze to mniej kabli.



Zestawienie najciekawszych modeli na rok 2022 do pracy znajdziecie pod linkiem: https://www.oleole.pl/monitory-led-i-lcd,przeznaczenie!monitor-panoramiczny.bhtml



A co dla grafików



Jeśli nasza praca jest związana z pracą kreatywną nad grafiką i/lub filmem, to trzeba też zwrócić uwagę na to, jaką przestrzeń barwową pokrywa dany monitor i jakie ma kąty widzenia. Generalnie należy raczej wybierać te wersje, w których mamy przynajmniej pokrycie 90+ palety DCI-P3, aczkolwiek jest to próg minimum. Generalnie im więcej kolorów wspiera dany wyświetlacz tym lepiej. Kluczowe jest też równomierne podświetlenie oraz wsparcie dla HDR. W przypadku monitorów dla profesjonalistów warto rozważyć również dokupienie specjalnych osłonek chroniących ekran przed promieniami światła, co wydatnie wpłynie na komfort pracy.



