GeForce RTX 4090 - nieoficjalna specyfikacja. RTX 4090 Ti z potężnym chłodzeniem

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:59 (2) W sieci pojawiły się nowe informacje na temat najszybszych z nadchodzących kart graficznych Nvidia GeForce RTX serii 4000 (nazwa kodowa Ada Lovelace). Mowa o kartach GeForce RTX 4090 oraz GeForce RTX 4090 Ti. Według nowych doniesień premiera obu kart nastąpi wcześniej niż się spodziewano - prawdopodobnie w drugiej połowie lipca. Wolniejsza z nich - GeForce RTX 4090, otrzyma niepełną wersję chipu AD102 w postaci AD102-300 z aktywnymi 16128 rdzeniami CUDA. Karta ma mieć też 24 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps z 384-bitową magistralą, a wskaźnik TDP wyniesie 450W. W sieci pojawiły się też zdjęcia potężnego systemu chłodzenia karty GeForce RTX 4090 Ti.



Jest to radiator o konstrukcji bardzo podobnej do radiatora montowanego na kartach GeForce RTX 3090 i 3090 TI, ale zdaniem autora jego zdjęć, radiator dla GeForce RTX 4090 Ti ma jeszcze większe wymiary. Nie jest to wcale zaskakujące jeśli uwzględnimy informacje o wskaźniku TDP tej karty, który może wynieść 600W. W odróżnieniu od GeForce RTX 4090, model z dopiskiem Ti poza wyższym TDP otrzyma też chip AD102 z większą liczbą odblokowanych jednostek, i być może wyższe zegary taktujące GPU i pamięci.







GeForce RTX 4090 Ti (autor: Conan Barbarian | data: 17/05/22 | godz.: 17:27 )

Wielki układ, wielki radiator, wielki hałas od wielkich wiatraków, wielki pobór mocy, ale największa to będzie cena.



Up@ (autor: PCCPU | data: 17/05/22 | godz.: 17:34 )

Może się czepiam ale wentylatory nie wiatraki ;)

Wiatrak jest zasilany wiatrem a wentylator generuje "wiatr".



