Wtorek 17 maja 2022 AMD przekonuje, że Radeon to lepszy wybór niż GeForce

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 17:24 Spadająca sprzedaż kart graficznych, wywołana kryzysem na rynku kryptowalut posuwa producentów do akcji zachęcających graczy do kupna kart. Firma AMD poinformowała, że niebawem wystartuje kolejna odsłona akcji Raise The Game, w ramach której kupując karty graficzne Radeon otrzymamy bezpłatnie kupon umożliwiający pobranie i aktywację gier. Szczegóły programu mają być przygotowane niebawem. To nie wszystko - oprócz tego dział marketingu AMD przygotował slajd, w którym przekonuje, że zakup karty Radeon jest bardziej korzystny niż zakup GeForce.



AMD stara sie tym sposobem wpłynąć na decyzje zakupowe. Na slajdzie widzimy, że według AMD kupując kartę graficzną należy uwzględnić też stosunek wydajności do ceny i pobieranej energii elektrycznej. Tutaj Radeony mają oferować lepszą efektywność energetyczną, lub niższą cenę od kart GeForce o zbliżonej wydajności, lub też obie te cechy występują łącznie i porównywalny Radeon jest według AMD zarówno tańszy jak i pobiera mniej energii.



Akcja jest zapewnie uzupełnieniem do niedawnej premiery techniki FSR 2.0 (Fidelity Super Resolution). Jakość oferowanego przez nią obrazu jest oceniania na bardzo dobrą i porównywalną do DLSS 2.x, zatem jedyną istotną przewagą Nvidia pozostaje wyższa wydajność RayTracingu.



AMD prawdopodobnie chce podkreślić cechy, które dla części klientó mogą zrównoważyć niższą wydajność RT na Radeonach.







