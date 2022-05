Wtorek 17 maja 2022 Zdjęcia obudów iPhone 14 - większa przestrzeń dla aparatu fotograficznego

Autor: Zbyszek | 21:08 Początkiem jesieni, jak co roku odbędzie się premiera nowej serii smartfonów Apple. Tegoroczne modele otrzymają nazwę iPhone 14, i podobnie do poprzedników będą dostępne w kilku wersjach różniących się m.in. wielkością i przekątną ekranu. Z dostępnych do tej pory informacji wynika, że Apple tym razem zrezygnuje z modelu Mini z 5,4-calowym ekranem i zaserwuje nam cztery wersje iPhone 14 - w dwóch różnych wielkościach, a każdą z nich w lepszej i słabszej specyfikacji. Będą iPhone 14 oraz iPhone 14 Max z chipem A15, oraz iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max z procesorami A16.



Cała czwórka otrzyma bardziej rozbudowane aparaty fotograficzne niż w serii iPhone 13. Widać to na pierwszych zdjęciach obudowy smartonów z serii iPhone 14, jakie własnie zostały wrzucone do sieci. Otwór na optykę aparatu fotograficznego wydaje się mieć większą powierzchnię, niż w przypadku smarfonów iPhone 13. Przy okazji zdjęcie potwierdza, że z dużym prawdopodobieństwem iPhone 14 Mini nie jest przygotowywany.









