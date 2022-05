Z wizytą w Apple Store, czyli co oferuje marka z jabłuszkiem

Kultowe iPhone

Smartfony od Apple cieszą się dużą popularnością zarówno wśród długoletnich użytkowników, jak i nowych. Wyróżniają się na tle konkurencji nie tylko ceną czy kultowym logo, ale także różnego rodzaju funkcjonalnościami. Na uwagę zasługują wydajne, szybkie procesory oraz wysokiej jakości aparat, który potrafi nagrywać i robić dokładne, ostre zdjęcia. Wyświetlacz zachwyca głębią kolorów, a system gwarantuje wiele możliwości. Zarówno starsze, jak i nowsze modele pozwalają użytkownikom cieszyć się wydajnym urządzeniem. Na uwagę zasługuje również szeroka dostępność części, które można wymienić w razie awarii (takich, jak na przykład ekrany do iPhone 11 https://gsmok.pl/wyswietlacze-iphone-apple-iphone-11-m2602-c095). Sama naprawa w przypadku uszkodzenia lub zbitej szybki jest mniej kosztowna niż zakup nowego smartfonu. Wymiana poszczególnych elementów dla serwisanta nie będzie trudnym zadaniem, ale wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Wysokiej jakości produkty znajdziesz tutaj: https://gsmok.pl/. Co ważne, specjalista może polecić wymianę komponentu na oryginalny, dobry zamiennik lub wyświetlacz refabrykowany. Zamów odpowiedni produkt (https://gsmok.pl/wyswietlacze-iphone-apple-iphone-x-m2291-c095) z dostawą i realizuj zlecenia w krótkim czasie.

Akcesoria

Akumulator MagSafe to niewielkie urządzenie, które montuje się na obudowie iPhone. Dzięki niemu możliwe jest bezpieczne, bezprzewodowe ładowanie telefonu. Sprzęt robi to automatycznie, bez konieczności włączania czy wyłączania. Akumulator ładuje się przy użyciu standardowej ładowarki do iPhone (wejście Lighting). To idealna propozycja dla tych użytkowników, którzy dużo podróżują i potrzebują stałego kontaktu ze światem. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest bezprzewodowa ładowarka. Wystarczy położyć na niej telefon, a ten sam się naładuje. Dodatkowo działa również ze słuchawkami AirPods. Ciekawe rozwiązanie, które pozwala zawsze cieszyć się naładowanym urządzeniem. Chcesz mieć pod ręką wszystkie niezbędne dokumenty czy karty? Portfele MagSafe to akcesoria, które umożliwiają bezpieczne przechowywanie kart wraz z telefonem. Montuje się go na obudowie dzięki magnesom.

Odwiedzając Apple Store, możesz kupić również iPady – lekkie tablety o dużych możliwościach w różnych konfiguracjach. Po MacBooki sięgną osoby, które uwielbiają mobilne rozwiązania i potrzebują laptopa do zadań specjalnych. Kultowy już iMac można kupić w wielu ciekawych kolorach. To idealne rozwiązanie do biur. AirPods i Apple Watch sprawią, że Twoje życie będzie jeszcze bardziej dynamiczne. Marka oferuje również szereg produktów do domu, które pozwalają na nieograniczony dostęp do rozrywki.