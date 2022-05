Wtorek 17 maja 2022 GeForce GTX 1630 - nowa budżetowa karta od Nvidia

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:53 Trzy lata temu, wiosną 2019 roku na rynku debiutowały karty GeForce GTX 1650, oparte o 12nm rdzeń TU117 z serii Turing. Zastąpiły one oferowane wcześniej modele GeForce GTX 1050 i GeForce GTX 1050 Ti (rdzeń GP107), ale jednocześnie w ofercie Nvidia pozostała budżetowa karta GeForce GT 1030 z chipem GP108. Aż to teraz. Nvidia poinformowała właśnie, że 31 maja nastąpi debiut karty GeForce GTX 1630, a GeForce GT 1030 zostanie wycofany. Nowy GeForce GTX 1630 to okrojona wersja GeForce GTX 1650 - karta ma ten sam układ krzemowy TU117, ale z mniejszą liczbą rdzeni CUDA - 512, zamiast 896.



O połowę, ze 128-bitów do 64-bitów zmniejszono też szerokość magistrali pamięci GDDR6, ale jednocześnie kostki GDDR5 8 Gbps zastąpiły nowsze GDDR6 12 Gbps, co ostatecznie daje przepustowość 96 GB/s (względem 128 GB/s w GTX 1650). Teoretycznie GeForce GTX 1630 powinien zaoferować około 2/3 wydajności modelu GTX 1650.



Na ten moment nie jest znana sugerowana cena, w jakiej debiutował będzie GeForce GTX 1630. Pewne jest jedno - karta będzie droższa w produkcji niż GeForce GT 1030, którego ma zastąpić. GeForce GT 1030 miał mały GPU o powierzchni 74mm2, a powierzchnia chipu TU117 jaki zostanie zastosowany GeForce GTX 1630 to 200mm2. Cena 80 dolarów, jaką kosztował GeForce GT 1030, w przypadku nowej karty wydaje się całkowicie niemożliwa.



