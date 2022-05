Czwartek 19 maja 2022 Computex 2022: już 23 maja AMD zaprezentuje dużo nowości

Autor: Zbyszek | źródło: AMD/Inne | 22:01 Targi Computex to odbywające się co roku na przełomie maja i czerwca to (oprócz styczniowych CES) największe na świecie targi związane z branżą komputerową, multimedialną i elektroniczną. Niejednokrotnie w ich trakcie mają miejsce bardzo ważne prezentacje lub nawet oficjalne premiery nowych produktów. Zaplanowane na ten rok targi Computex odbędą się w dniach 23-27 maja w Taipei na Tajwanie. Jedno z otwierających wystąpień podczas Computex 2022 poprowadzi prezes firmy AMD. Prezentacja o nazwie "High-Performance Computing" będzie poświęcona głównie nowym procesorom i kartom graficznym od AMD.



Prezentacja odbędzie są 23 maja o godzinie 14.00 czasu lokalnego, i będzie transmitowane online. W jej trakcie spodziewamy się pierwszych bardziej szczegółowych informacji o architekturze ZEN 4 oraz nadchodzących procesorach Ryzen serii 7000, a także pierwszych informacji o kolejnych Radeonach z serii RX 7000 (architektura RDNA 3).



Nieoficjalnie doniesienia wskazują natomiast na możliwy debiut płyt głównych z podstawką AM5 i chipsetami X670E, X670 i B650, oraz zgodnych z podstawką AM5 desktopowych procesorów Ryzen 6000 typu APU ze zintegrowanym układem graficznym opartym o architekturę RDNA 2. Poprzedzą one późniejsze pojawienie się bardziej wydajnych Ryzenów serii 7000 z nowszymi rdzeniami ZEN 4.







