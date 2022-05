Czwartek 19 maja 2022 Qualcomm Snapdragon 8: produkcja przeniesiona z Samsunga do TSMC, oto efekty

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 22:42 Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450) to najnowszy procesor firmy Qualcomm dedykowany do stosowania w smartfonach. Jednostka zadebiutowała końcem 2021 roku, i dysponuje 8 rdzeniami o trzech typach - jeden bardzo wydajny rdzeń Cortex-X2 o taktowaniu 3,0 GHz, trzy wydajne rdzenie Cortex-A710 z zegarem do 2,5 GHz oraz cztery efektywne rdzenie Cortex-A510 z taktowaniem do 1,8 GHz. Snapdragon 8 Gen 1 jest wytwarzany w litografii 4nm przez Samsunga. Qualcomm nie jest zadowolony z jakości tej litografii, i zamierza przenieść produkcję Snapdragona 8 do TSMC.



Będzie to dokładnie ten sam CPU, ale wytwarzany w litografii 4nm przez tajwańskie TSMC, i dzięki temu mający lepsze parametry. Według najnowszych informacji, Snapdragon 8 wytwarzany przez TSMC pracuje z około 10 procent wyższym taktowaniem, a przy tym pobiera o około 30 procent mniej energii niż jego odpowiednik wychodzący z fabryk Samsunga. Taktowanie rdzenai Cortex-X2 podniesiono z 3,0 do 3,2 GHz, a rdzeni Cortex-A710 z 2,5 GHz do 2,75 GHz.



W efekcie procesory wytwarzane przez TSMC otrzymają nazwę Snapdragon 8 Gen 1 Plus (SM8475). Co więcej, Qualcomm poinformował, że dotychczasowa wersja tego procesora produkowana przez Samsunga zostanie całkowicie wycofana z oferty. Formalnym powodem wycofania przez Qualcomma zamówień na Snapdragony od Samsunga ma być zbyt niski uzysk 4nm litografii Koreańczyków - według doniesień wynosi on około 35 procent, i jest o połowę mniejszy, niż uzysk 4nm litografii TSMC (ten sięga około 70 procent).



Dzięki posunięciu Qualcomma mamy pierwsze od dawna tak dobre zobrazowanie różnicy parametrów tej samej 4nm litografii obu producentów.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.