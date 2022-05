Czwartek 19 maja 2022 Wynajem VR w Warszawie i całej Polsce. Sprawdź, kiedy warto skorzystać!

Autor: materiały partnera | 21:30 Oszukują błędnik, pozwalają (dosłownie!) wejść do wirtualnego świata i uatrakcyjniają imprezy. Hiperrealistyczne gry na VR wymagają specjalistycznego sprzętu, a ten wyraźnie podnosi koszty organizacji eventu. Dzięki ofercie wynajmu VR w Warszawie i całej Polsce, nie musisz rezygnować z dobrej zabawy.













Gogle VR przepustką do świata gier

Gogle VR, montowane na głowie, stanowią przepustkę do świata gier. Korzystając z urządzenia, masz szansę (dosłownie!) wejść w rozgrywkę. Dwa niewielkie ekrany wprowadzają mózg w błąd, w efekcie czego użytkownik postrzega obraz 2D technologii 3D. Korzystając z gogli VR grasz, oglądasz filmy i rywalizujesz. Kiedy zabawa staje się jeszcze bardziej emocjonująca? Okazuje się, że… w grupie!

VR na wynajem – modny sposób na atrakcyjną imprezę

Obecnie coraz więcej pracodawców decyduje się na systematyczną organizację imprez integracyjnych. Nie ma w tym nic dziwnego, spędzanie czasu na swobodnej zabawie pozytywnie wpływa na nastroje zespołu, jakość i trwałość relacji i poziom wzajemnego zaufania. Tym bardziej jeśli w spotkaniach integracyjnych biorą udział pracownicy niższych szczebli, managerowie i kierownicy. Wspólne uczestnictwo w wirtualnym świecie, rywalizacja i współpraca sprawią, że emocje sięgną zenitu.

Wynajem VR to doskonała propozycja także na modne eventy, konferencje i targi. Osoby prywatne mogą uatrakcyjnić w ten sposób szczególne okazje – wieczory kawalerskie i wieczory panieńskie, huczne osiemnastki i okrągłe urodziny.

Krótkoterminowy wynajem VR w Warszawie i całej Polsce

Organizacja modnej imprezy integracyjnej jest prawdziwym wyzwaniem. Jeśli takie zadanie zostało powierzone właśnie Tobie, postaw na wynajem VR, dostępny zarówno na terenie Warszawy, jak i całej Polski. Z myślą o tych, którzy chcą krótkoterminowo wypożyczyć najnowszy sprzęt elektroniczny bez konieczności jego aktualizowania, transportowania i przechowywania, została przygotowana oferta Plenti. Pobierając aplikację lub logując się bezpośrednio na stronie www, wybierzesz urządzenie i wskażesz komfortowy dla Ciebie sposób odbioru. Minimalny czas wypożyczenia sprzętu wynosi 24 godziny od momentu otrzymania przesyłki, maksymalny określasz sam! Tym bardziej że płacisz dopiero wtedy, gdy zwracasz wynajęty gadżet.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.