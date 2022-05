Niedziela 22 maja 2022 Ryzen 7000 z ZEN 4: do 16 rdzeni, >15% wzrost IPC, debitut jesienią

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 21:46 Już za kilkanście godzin firma AMD zaprezentuje dużo nowych informacji na temat swoich przyszłych procesorów i kart graficznych dla konsumentów. Nastąpi to podczas prezentacji o nazwie "High-Performance Computing" otwierającej tegoroczne targi Computex 2022, odbywających się w dniach 23-27 maja w Tajpej na Tajwanie. Spodziewamy się pierwszych bardziej szczegółowych informacji o architekturze ZEN 4 oraz nadchodzących procesorach Ryzen serii 7000, oraz informacji o kolejnych Radeonach z serii RX 7000 (architektura RDNA 3). W sieci pojawiły się pierwsze przecieki na temat tego co AMD ogłosi już jutro.



Prawdopodobnie zaprezentowana zostanie platforma AM5 oraz nowe płyty główne z podstawką AM5 i chipsetami X670E, X670 i B650. Najbardziej oczekiwane procesory Ryzen serii 7000 (nazwa kodowa Raphael) zadebiutują dopiero jesienią tego roku. Z informacji podanych przez AMD wynika, że bedą to procesory dysponujące do 16 rdzeniami ZEN 4, wytwarzanymi w litografii 5nm. Nowe rdzenie mają przynieść co najmniej 15 procentowy wzrost wydajności jednowątkowej oraz taktowania Boost przekraczające 5 GHz (według nieoficjalnych informacji Boost przy obciążeniu jednowątkowym będzie wynosić prawdopodobnie od 5,2 GHz do 5,4 GHz w zależności od modelu procesora).



Nowe Ryzeny otrzymają też nowy chiplet IOD, produkowany w litografii 6nm przez TSMC, i wyposażony w zintegrowany GPU z architekturą RDNA 2 (prawdopodobnie 4 bloki CU) oraz kontrolery pamięci DDR5 i magistrali PCI-Express.



Tym samym w niepamięć odłożyć można spekulacje mówiące o możliwym debiucie procesorów Ryzen 7000 w połowie 3. kwartału, o wysokim (~25%) wzroście wskaźnika IPC, oraz o wykorzystaniu 3 chipetów CPU i maksymalnej liczbie nawet 24 rdzeni we flagowych procesorach Ryzen 7000. Na procesory poczekamy trochę dłużej (prawdopodobnie do października), a najdroższe wersje będą mieć 16 rdzeni. Zagadkowo wygląda też informacja o ponad 15 procentowym wzrośnie wydajności jednowątkowej - trudno odgadnąć, czy dotyczy to wzrostu wskaźnika IPC o ponad 15 procent, czy też jest to łączny wzrost wydajności uzyskany poprzez wzrost IPC i taktowania jednowątkowego. W tym drugim przypadku wzrost wskaźnika IPC można szacować na (tylko) około 10 procent.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.