Poniedziałek 23 maja 2022 AMD na Computex: procesory Ryzen 7000 i płyty z gniazdem AM5

Producent przedstawil kilka nowości, zaczynając od prezentacji nowych modeli gamingowych laptopów z procesorami Ryzen 6000 (APU Rembrandt), oraz zapowiedziano, że oferta laptopów konsumenckich i biznesowych z tymi CPU będzie się powiększać. Poza tym AMD zapowiedziało debiut w 4. kwartale tego roku nowych procesorów dla tanich laptopów. Będą to APU o nazwie kodowej Mendocino, będące mocno odświeżonymi APU Renoir. Otrzymają one te same rdzenie ZEN 2, ale układ graficzny Vega zastąpi znacznie nowszy IGP oparty o architekturę RNDA 2, a całość będzie wytwarzana w litografii 6nm.



Laptopy z APU Mendocino mają kosztować 400-600 USD. Jednak wydawanie pod koniec 2022 roku nowych procesorów z prawie 4 letnim rdzeniami ZEN 2 wydaje się być nonsensem. Być może lepszą decyzją byłaby okrojona wersja APU Rembrandt, wyposażona w o połowę mniej rdzeni ZEN3+ i słabszy IGP z serii RDNA 2?





Producent przedstawił tez nowe rozwiązanie adresowane do laptopów i komputerów stacjonarnych w postaci Smart Access Storage. Technika ma przyspieszać ładowanie gier, i prawdopodobnie będzie działać w sposób podobny do Direct Storage z najnowszych konsol Xbox.



Następna część prezentacji była poświęcona nadchodzącej platformie AM5 i procesorom Ryzen 7000 (nazwa kodowa Raphael). Zaprezentowano pierwsze płyty główne oraz trzy nowe chipsety - AMD X670E, X670 i B650. Pierwszy z nich - X670E jest adresowany do entuzjastów i overclokerów, posiada bardzo rozbudowane opcje OC i ma pełną obsługę PCI-Express 5.0. Drugi X670 pozwala na zaawansowane OC oraz oferuje PCI-Express dla pojedynczej karty graficznej i nośników SSD. Z kolei B650 to chipset dla płyt ze średniej półki, obsługujący PCI-Express 5.0 tylko dla dysku SSD. Cała trójka ma oferować do 14 złączy USB 20 Gb/s, obsługję 4 zlącz HDMI 2.1 lub DisplayPort 2.0, oraz WiFi 6E.



Nowe płyty trafią do sprzedaży jesienią wraz z procesorami Ryzen serii 7000. Podczas prezentacji poinformowano, że nowe Ryzeny otrzymają do 16 rdzeni ZEN 4 i zaoferują ponad 15 procentowy wzrost wydajności jednowątkowej oraz taktowania przekraczające 5 GHz. Procesory będą składać się z dwóch 5nm chipletów z rdzeniami ZEN 4 oraz jednego chipletu IOD wytwarzanego w litografii 6nm, który jest wyposażony w zintegrowany układ graficzny z architekturą RDNA 2, kontrolery DDR5 i PCI-Express 5.0, oraz liczne rozwiązania redukujące pobór energii elektrycznej.



Pokazano też jak sprawuje się w akcji przedprodukcyjna próbka 16 rdzeniowego procesora z serii Ryzen 7000. Podczas gry Ghostwire: Tokyo procesor osiągał taktowanie 5,3-5,5 GHz, a w renderingu za pomocą Blender wykonał o 31 procent szybciej niż Core i9-12900K, co jednak nie jest zaskakujące, jeśli uwzględnimy że dotychczasowy Ryzen 5950X i tak oferuje w Blenderze wyższą wydajność niż Core i9-12900K.





Niestety pokaz AMD rozczarował - zabrakło jakichkolwiek informacji na temat przyszłych Radeonów z architekturą RDNA 3, zabrakło debiutu desktopowych APU Ryzen serii 6000, a procesory Ryzen 7000 zadebiutują później niż oczekiwano i prawdopodobnie nie przyniosą tak dużego skoku wydajności, jak poprzednie Ryzeny serii 5000.









K O M E N T A R Z E

D O D A J K O M E N T A R Z

