Google Street View ma już 15 lat

Autor: Zbyszek | źródło: Google | 13:19 Street View od Google, czyli opcja pozwalająca z poziomu mapy przenieść się na poziom drogi i odbyć po niej wirtualną podróż, ma już 15 lat. To właśnie w maju 2007 roku w serwisie Google pojawiła się możliwość podróżowania po świecie w formie oglądania zdjęć sferycznych wykonanych w technice 360 stopni. Wykonały je samochody Google, z zamontowaną na dachu optyką, których powolny przejazd w niektórych rejonach świata był sporą sensacją. Z biegiem czasu zasięg Street View poszerzał się, a samochody Google objechały ulice miast w ponad 100 krajach.



Tam, gdzie ruch pojazdów nie jest możliwy, zdjęcia do Street View operatorzy Google wykonali spacerując ze zminiaturyzowaną wersją aparatury w plecaku i optyką umieszczoną nad swoją głową. Tym sposobem wirtualny spacer odbywać można nie tylko wzdłuż dróg, ale też w wielu atrakcjach turystycznych, np. przechadzając się na ekranie komputera po nadmorskiej plaży, zwiedzając zabytki czy oglądać widok z pasm górskich. Obecnie Street View obejmuje kolekcję ponad 220 miliardów zdjęć odpowiednio połączonych ze sobą.



Z okazji 15-lecia Street View Google udostępniło nową opcję w swoje usłudze, oraz zapowiedziało debiut nowej jeszcze mniejszej kamery rejestrującej obrazy sferyczne dla Street View. W aplikacji mapy Google dla Androida oraz iOS, od dziś w widoku street view można przełączać się pomiędzy aktualnymi zdjęciami wybranych lokalizacji, a ich wersją z przeszłości - cofając sie w czasie, dla wybranych lokalizacji nawet do 2007 roku. Natomiast nowa kamera mieści w sobie calą elektronikę, jest jeszcze mniejsza od dotychczasowej, waży mniej niż 7kg i można zamontować ją do dowolnego samochodu z bagażnikiem dachowym.







