Czy zwiększenie pamięci RAM przyspieszy komputer

Czym jest pamięć RAM w naszym komputerze?

Zanim przeanalizujemy, czy zwiększenie pamięci RAM wpłynie na wydajność komputera, wyjaśnijmy, czym w ogóle jest ten typ pamięci i jaką pełni rolę w działaniu urządzenia. Pamięć RAM, często definiowana jako pamięć operacyjna stanowi podstawowy bufor dla wszystkich bieżących danych przetwarzanych przez nasz komputer. Co warto podkreślić, RAM nie jest wykorzystywany jedynie w komputerach, ale także w innych, powszechnie użytkowanych sprzętach, jak na przykład drukarki.

Pamięć operacyjna komputera niezbędna jest do jego płynnego działania. Przechowywane informacje o wszystkich procesach, zarówno tych biernych, wykonywanych w tle, jak i tych realizowanych przez nas trafiają właśnie do pamięci RAM, co w dużym stopniu umożliwia nam natychmiastowe wykonanie danej operacji. Optymalna ilość pamięci RAM wpływa pozytywnie na szybkość, z jaką będziemy w stanie przeklikać się z jednej aplikacji do drugiej, a także na odpowiedni komfort grania w najnowsze produkcje. Czy zauważyliśmy w swoim komputerze niezidentyfikowane spowolnienie pracy podczas uruchamiania zbyt wielu aplikacji? Źródłem tego problemu może być niewystarczająca ilość pamięci RAM.

Im więcej RAM tym lepiej - czy to stwierdzenie ma sens?

Gdy uruchomimy najnowszą grę, i już od samego początku widzimy pewne zakłócenia w płynności jej działania, z pewnością od wielu osób usłyszymy, że to wina niewystarczającej ilości pamięci RAM, w którą nasz komputer jest wyposażony. Czy jednak to właśnie RAM odpowiada za jakość obsługi najbardziej wymagających aplikacji i gier?

W dużej mierze tak. To właśnie odpowiednia ilość pamięci RAM wzmocni nasz komputer i pozwoli na wykorzystanie całkowitego potencjału najnowszych aplikacji. Im więcej RAM tym większa wydajność komputera, i tym płynniejsze działanie gier i innych multimediów. Warto jednak pamiętać, że każda najnowsza produkcja jeszcze przed premierą udostępnia informacje o wymaganiach sprzętowych. I nawet gdy nasza ilość RAM (której stan obecny w prosty sposób sprawdzimy, korzystając z Menedżera Zadań) jest większa niż wymagana, nie możemy mieć stuprocentowej pewności, że w komfortowy sposób będziemy rozkoszować się rozgrywką. Dlaczego? Ze względu na inne, równie istotne komponenty, które także w mniejszym lub większym stopniu odpowiadają za wydajność naszego komputera. Jeśli zatem zdecydujemy się rozbudować pamięć RAM kosztem starej karty graficznej, popadającego w zapomnienie procesora, czy wiekowej płyty głównej, problemy z płynnością będą wciąż odczuwalne.

Wybierz dodatkową pamięć RAM u sprawdzonego producenta

Jeśli zidentyfikowaliśmy, że to właśnie mała ilość pamięci RAM wpływa niekorzystnie na wydajność naszego komputera, powinniśmy zainwestować w dodatkowe kości pamięci. Na szczęście większość komputerów wyposażona jest w dodatkowe sloty, w których z łatwością umieścimy pamięć RAM, zwiększając tym samym moc naszego komputera.

Musimy jednak pamiętać, że pamięć RAM dzieli się na kilka różnych rodzajów, a dodatkowo nie każdy producent oferuje nam komponenty wysokiej jakości. Jeśli chcemy zainwestować w dobrej jakości pamięć RAM, zróbmy to z pomocą marki GOODRAM, która od wielu lat jest producentem pamięci do komputera. Jeśli mamy problem z wyborem odpowiedniej pamięci, eksperci GOODRAM z pewnością podpowiedzą, nam nie tylko, w zakresie wyboru pamięci RAM, ale także pamięci SSD czy tradycyjnych kart pamięci. Zobacz parametry pamięci GOODRAM - https://www.goodram.com/kategorie/konsumenckie/konsumenckie-dram/.