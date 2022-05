Piątek 27 maja 2022 Raptor Lake-S i Alder Lake-X w październiku, nowe chipsety w styczniu

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 16:43 W sieci pojawiły się nowe doniesienia na temat prawdopodobnych dat premier nowych procesorów i chipsetów przygotowanych przez Intela. Według nich ważnym miesiącem będzie październik, kiedy zadebiutują nowe desktopowe procesory. Będą to zarówno procesory Core 13. generacji Raptor Lake-S, jak też nowe procesory typu premium (HEDT) adresowane dla entuzjastów, w postaci 24 rdzeniowych i 48 wątkowych modeli Alder Lake-X z podstawką LGA 4677. Drugie z nich do powrót Intela do segmentu opanowanego dotychczas przez procesory Ryzen Threadripper.



Alder Lake-X wykorzystają 24 rdzenie Golden Cove i zero efektywnych rdzeni Gracemont, będą mieć 4-kanałowy kontroler pamięci DDR5 i wysokie taktowania - Turbo jednowątkowe ponad 5,0 GHz, a taktowanie dla wszystkich rdzeni około 4,5 GHz. Procesory będą mogły być łączone z chipsetami X790 lub W790 oferowane dla klientów indywidualnych w postaci procesorów Core X, oraz w wersjach dla firmowych stacji roboczych pod nazwą Xeon W3400.



Przeznaczone dla mniej wymagających klientów procesory Core 13. generacji Raptor Lake-S otrzymają 8 ulepszonych rdzeni Golden Cove i dwukrotnie więcej (nie 8, tylko 16) efektywnych rdzeni Gracemont. Wraz z nimi w październiku zadebiutują też odświeżone chipsety Z690, w postaci Z790. Natomiast w styczniu 2023 roku Intel planuje poszerzyć swoją ofertę o chipset H770 (ulepszona wersja H670) oraz adresowany do budżetowych płyt głównych B760. Wraz z chipsetami H770 i B760 oferta procesorów Core 13. generacji poszerzy się o tańsze modele z zablokowanym mnożnikiem.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.