Piątek 27 maja 2022 Wyniki finansowe Nvidia w ostatnim kwartale

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 16:21 Nvidia podała dziś wyniki finansowe za zakończony 30 kwietnia 2022 roku ostatni kwartał fiskalny, chwaląc się przy tym rekordowym przychodem i zyskiem. Przychód wyniósł aż 8,29 miliarda dolarów, i był o 8 procent wyższy niż w poprzednim kwartale (7,64 mld USD), o 46 procent wyższy niż w tym samym kwartale przed rokiem (wtedy wyniósł 5,66 mld USD) i ponad 2,5-krotnie wyższy niż w tym samym kwartale dwa lata temu (3,08 mld USD). Zysk netto wyniósł natomiast 1,618 mld USD, w porównaniu do 3,003 mld USD we wcześniejszym kwartale i 1,912 mld USD w tym samym kwartale przed rokiem.



Spadek zysku wynika z wliczenia w koszty operacyjne w ostatnim kwartale wydatków związanych z nieudanym przejęciem ARM Ltd, przez co koszty operacyjne wzrosły z około 2,0 mld USD do 3,56 mld USD.



Jeśli chodzi o poszczególne działy Nvdia, to dział Gaming, dostarczający karty graficzne dla komputerów stacjonarnych i przenośnych, uzyskał przychód w wysokości 3,62 mld USD, o 31 procent wyższy niż przed rokiem.

Dział Data Center, dostarczający GPU do zastosowań serwerowych (np. Nvidia A100) i produkty dodatkowe takie jak stacje NVIDIA DGX i karty DPU Bluefield, uzyskał przychód 3,75 mld USD, o 83 procent wyższy niż przed rokiem.



Dział Professional Visualization dostarczający rozwiązania do ścian wizyjnych, wizualizacji 3D, i oprogramowanie Omniverse, uzyskał przychód 622 mln USD, o 67 procent wyższy niż przed rokiem, a dział Automotive and Robotics dostarczający chipy do samochodów i robotów produkcyjnych , uzyskał przychód 138 mln USD, o 10 procent niższy niż przed rokiem.



W aktualnym kwartale fiskalnym, który potrwa do końca lipca, Nvidia spodziewa się lekkiego spadku przychodów, do poziomu około 8,1 mld USD.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.