PlayStation 5 Pro i nowy Xbox zadebiutują pod koniec 2023 roku?

Piątek 27 maja 2022

Autor: Zbyszek | 17:04 TCL Technology to chiński producent działający w branży RTV. W naszym kraju bardzo aktywny jest polski oddział tej firmy, promujący m.in. produkowane przez firmę telewizory, które na tle konkurencji wyróżniają się wysokim stosunkiem ceny do możliwości. Polski oddział TCL wywołał właśnie dużą sensację, zdradzając podczas swojej konferencji, że już na przełomie 2023 i 2024 roku zadebiutują bardziej wydajne wersje konsol PlayStation 5 Pro i Xbox. Producent wspomina, że urządzenia miałyby zapewnić rozgrywkę w 60-120 klatkach na sekundę przy rozdzielczości 2160p i oferować możliwość gry nawet w 8K. Sercem konsol ma być GPU o wydajności zbliżonej do kart Radeon RX 7700 XT.



Obecnie PlayStation 5 posiada układ graficzny z architekturą RDNA 2, będący bardzo podobny pod względem wydajności do karty Radeon RX 6700 XT. Dysponuje on 2304 procesorami strumieniowymi, jednak nie posiada pamięci Infinity Cache, co rekompensuje szersza magistrala pamięci GDDR6 - 256-bitowa, zamiast 192-bitowej jak w karcie Radeon RX 6700 XT. Xbox Series X ma podobny GPU - również to RDNA 2 bez Infinity Cache. Jest on większy (liczba procesorów strumieniowych wynosi 3328), ale pracuje z około 0,5 GHz niższym taktowaniem niz GPU z PS5.



Według informacji podanych przez firmę TCL, wersje PRO konsol Sony I Microsoftu otrzymają układ graficzny wzorowany na kartach Radeon RX 7700 XT. Będą więc dysponować liczbą około 4000-5000 procesorów strumieniowych, w dodatku wykonanych w nowszej architekturze RDNA 3. Będą tez taktowane wyższym zegarem dzięki produkcji w nowszej litografii 6nm lub 5nm. Wzrost przepustowości pamięci graficznej zapewni dodanie pamięci podręcznej Infinity Cache i użycie szybszych kostek GDDR6 - prawdopodobnie 18 Gbps, zamiast kostek 14 Gbps stosowanych w obecnych wersjach PS5 i Xbox Series X. W części CPU zamiast rdzeni ZEN 2, użyte mogą być rdzenie ZEN 3 lub ZEN 4, w zależnosci od tego, czy wykorzystana zostanie litografia 6nm czy 5nm.







