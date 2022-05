Środa 25 maja 2022 Podaruj mamie czas z yeedi vac 2 pro

Autor: materiały partnera | 23:07 Dzień Matki to szczególne święto w kalendarzu, bo dotyczy wszystkich bez wyjątku. Jest to ten moment, kiedy szczególnie pragniemy sprawić swojej mamie przyjemność, lub ulżyć w jej codziennych sprawach. Chociaż już minęły te czasy, gdy to prawie wyłącznie kobiety zajmowały się utrzymaniem porządku w domu, to jednak w dalszym ciągu te obowiązki w dużej mierze spoczywają na ich barkach.



I dlatego myśląc o tym jaki najlepiej sprawić prezent mamie, warto pomyśleć o produkcie, który z pewnością sprawi przyjemność a jednocześnie ułatwi utrzymanie porządku w domu.



Takim produktem jest najnowszy robot sprzątający marki yeedi vac 2 pro, którego premiera na rynku miała miejsce w kwietniu tego roku.



Roboty yeedi zyskały już dużą popularność w Polsce z uwagi na doskonałe wykończenie, świetną funkcjonalność i co nie jest bez znaczenia, bardzo atrakcyjne ceny.



Najnowsze dziecko yeedi vac 2 pro, ma te wszystkie zalety, a dodatkowo oferuje szereg nowych funkcji, dotychczas dostępnych tylko w znacznie droższych urządzeniach.







Jest to bardzo wydajny robot odkurzający, zawierający oscylacyjny system szorowania , naśladujący ruchy, które wykonujemy podczas ręcznego sprzątania. Oscylacyjny system mopowania yeedi vac 2 pro porusza się tam i z powrotem 480 razy na minutę, imitując ręczny mop i z łatwością poradzić sobie z różnymi uporczywymi plamami. Większa powierzchnia styku z podłogą oraz duża amplituda wibracji sprawiają, że ten robot doskonale radzi sobie z dokładnym czyszczeniem różnych twardych podłóg.



Moc ssania 3000Pa sprawia, że pomimo okrągłego kształtu, vac 2 pro wyciąga kurz z każdego zakamarka.



Jest też pionierem w wykorzystaniu technologii omijania przeszkód 3D. Czujnik światła 3D w yeedi vac 2 pro tworzą płynne skany i mogą wykrywać i identyfikować przeszkody 10 razy lepiej niż poprzednie modele, oparte na technologii podczerwieni. Dzięki temu robot nie uderza w żadne przeszkody, omija wszystko na swojej drodze i nie ma potrzeby wcześniejszego uprzątnięcia rzeczy z podłogi.



Inteligentna technologia mapowania wizualnego w połączeniu z zaawansowanym czujnikiem ruchu połogi umożliwia zbudowanie dokładnej mapy domu, po której robot będzie się przemieszczał nie pozostawiając tzw. martwych stref.



Mama jest tylko jedna i zasługuje na to co najlepsze. Nie ma nic ważniejszego i cenniejszego niż wspólne spędzanie czasu, podczas gdy „inni” sprzątają dla Ciebie.



Więcej szczegółów na temat yeedi vac 2 pro można znaleźć na stronie oficjalnego sklepu yeedi na Allegro: https://allegro.pl/uzytkownik/Yeedi, oraz na stronie https://eu.yeedi.com/. Z z okazji Dnia Matki, że yeedi dodatkowo przygotował kod rabatowy na zestaw Vac 2 poro + stacja samooprożniająca w cenie 2.499 zł. Oto kod rabatowy i link do tej oferty: VAC 2 PRO+ADD https://allegro.pl/oferta/12202695867





Z okazji Dnia Matki yeedi przygotował specjalną ofertę rabatową na swoje produkty ważną w dniach 23-29.05.2022:



yeedi k650 – specjalna cena 569,05 zł (-37,75%)

https://allegro.pl/oferta/yeedi-k650-robot-odkurzacz-sprzatajacy-mopowanie-11578786128



yeedi vac hybrid – specjalna cena 959,91 zł (-30,00 %)

https://allegro.pl/oferta/yeedi-vac-hybrid-robot-odkurzacz-sprzatajacy-mop-11131739736



yeedi vac max – specjalna cena 1.097,04 zł (-31,43 %)

https://allegro.pl/oferta/yeedi-vac-max-robot-odkurzacz-3000pa-automatyczne-11197378892



yeedi vac station – specjalna cena 1.599,00 zł (-30,04 %)

https://allegro.pl/oferta/yeedi-vac-station-robot-odkurzacz-automatyczny-app-11682939357



yeedi mop station – specjalna cena 2.514,11 zł (-15,38 %)

https://allegro.pl/oferta/yeedi-mop-station-robot-odkurzacz-sprzatajacy-wifi-11131422319



yeedi vac 2 pro – specjalna cena 1.719,63 zł (-16,40 %)

https://allegro.pl/oferta/yeedi-vac-2-pro-robot-odkurzacz-3000pa-240min-wifi-12012497974





O yeedi



yeedi to marka robotów sprzątających, której celem jest pomaganie klientom w rozwiązywaniu problemów w ich codziennym życiu. Wierzymy że wszystkie funkcje i innowacje mają służyć większości, a nie mniejszości, wprowadzamy inteligentne środki czystości do większej liczby domów, aby z łatwością utrzymać dom w czystości i zdrowiu.



