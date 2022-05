Piątek 27 maja 2022 MSI prezentuje płyty z AM5, wygląd podstawki AM5 i chipsetu AMD X670E

Autor: Zbyszek | źródło: MSI | 17:02 Firma MSI pochwaliła się szczegółami przygotowanych przez siebie płyt głównych z podstawką AMD AM5. Zadebiutują one na rynku jesienią i obsłużą przyszłe procesory Ryzen serii 7000 z rdzeniami ZEN 4. Producent przygotował kilka modeli swoich płyt, w tym MEG X670E GODLIKE, MEG X670E ACE, MEG X670E Carboon WiFi oraz PRO X670-P. W prezentacji wideo wspomnianych płyt możemy dokładnie zobaczyć, jak wygląda gniazdo AMD dla przyszłych procesorów Ryzen 7000, czy chipset X670E składający się z dwóch takich samych chipów umieszczonych obok siebie.



MSI przedstawia też czym różnią się pod względem konstrukcji jej płyty główne z chipsetami X670 i X670E w porównaniu do dotychczasowych płyt MSI z chipsetami X570 i X570S oraz podstawką AM4. Przedewszystkim bazują one na grubszej płytce drukowanej - liczba warstw PCB wzrosła z maksymalnie 6 do maksymalnie 10, dzięki czemu więcej obwodów może się ze sobą przecinać na "różnych piętrach" płytki drukowanej.

N

owe płyty to też mocniejsze sekcje zasilania - płyty MSI z chipsetami X570 i X570S miały maksymalnie 16-fazową sekcję zasilania procesora, a nowe z chipsetami X670 i X670E mają sekcje zasilania liczące nawet 24-fazy (w modelu MEG X670E GODLIKE), w dodatku każda z nich zapewnia 105A zamiast 90A.



Poniżej prezentujemy kilka screenów, a więcej w zamieszczonym niżej materiale wideo autorstwa MSI.











K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.