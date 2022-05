Serwisy streamingowe dostępne w Polsce - z których warto skorzystać?

Nie ma to jak dobre filmy i seriale na Netflixie

W Polsce jest już dostępny od 2016 roku. Nie ma co ukrywać, że jest to najbardziej popularna i najchętniej wybierana platforma streamingowa w naszym kraju. Największą jej zaletą jest ogromna baza filmów, ale przede wszystkim to, że można obejrzeć swój ulubiony serial w komfortowych warunkach. Nie trzeba już czekać na kolejny odcinek bądź wyczekiwać telewizyjnej premiery filmu, który do telewizji trafi po kilku latach od pierwszego seansu w kinie.

Netflix ma to do siebie, że dysponuje również filmami, które w kinach były prezentowane niedawno. Ogromną zaletą jest to, że dostępne są nie tylko nowe filmy, ale również i stare klasyki, które znamy z historii kina. Dzięki temu można cofnąć się do oglądania hitów, co tylko pozwoli przekonać się o kunszcie wybitnych aktorów jak Robert de Niro, Al Pacino czy Jack Nicholson. Dużym plusem jest to, że Netflix pakiety ma naprawdę w bardzo kuszących cenach. Za podstawowy pakiet zapłacimy 29 zł, pakiet standard kosztuje 43 zł, a natomiast pakiet premium 60 zł. Nie można zapomnieć o tym, że wariant premium pozwala na korzystanie z 4 urządzeń, dzięki czemu koszt można podzielić na 4 osoby.

Korzystanie z Canal+ Online to masa emocji nie tylko w telewizji

Zdarza się, że jadąc na wakacje czy w inną podróż chcielibyśmy oglądać to, co jest w telewizji, ale nie ma takiej możliwości. Okazuje się, że serwis Canal+ Online sprawi, że będziemy mogli oglądać wszelkie wydarzenia sportowe, ale i również filmy na ekranach innych urządzeń niż telewizor. Cena za tę usługę również nie jest wygórowana, ponieważ jej koszt za pierwsze 3 miesiące to 29 zł miesięcznie, natomiast po tym okresie jest to 40 zł. Istnieje również opcja opłaty za 6 miesięcy i taki koszt wynosi 198 zł.

Co czeka na klienta w Canal+ Online? Przede wszystkim to samo, co jest dostępne na ekranach telewizji Canal+. Jest to masa seriali, w tym też tych polskich jak Żmijowisko czy Kruk. Istotne jest to, że klient może wzbogacić swój pakiet o dodatkowe usługi, ale jednak najistotniejsze jest to, że nie musi zawierać żadnej umowy.

HBO Max – następca HBO GO imponuje ofertą

8 marca 2022 znana usługa VOD – HBO GO – przekształciła się w HBO Max. Czy to zmiana na plus dla dotychczasowych użytkowników? Zdecydowanie tak! Przede wszystkim, znaczącej poprawie uległa jakość wideo – HBO GO, mimo atrakcyjnej oferty filmów i seriali, zniechęcało niektórych użytkowników jakością materiałów, które mocno odstawały od treści w 4K dostępnych chociażby na Netflixie. Kolejną pozytywną zmianą jest dodanie profili użytkowników – można ich utworzyć 5, a oglądanie treści jest możliwe jednocześnie na 3 urządzeniach. Ponadto HBO Max umożliwia oglądanie filmów wytwórni Warner Bros. zaledwie po 45 dniach od ich kinowej premiery.

A co z ceną? W porównaniu z poprzednikiem, HBO Max jest nieznacznie droższy – miesięczna cena subskrypcji wynosi 29,99 zł (HBO GO kosztowało 24,90 zł). Jednak dotychczasowi subskrybenci HBO GO nie muszą płacić więcej – a nawet mniej! Cena dla dotychczasowych subskrybentów oraz osób, które zdecydowały się na HBO Max do 31 marca 2022 wynosi 19,99 zł.