Piątek 27 maja 2022 AMD finalizuje przejęcie Pensando Systems za 1,9 mld USD

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 16:11 Firma AMD poinformowała dziś o sfinalizowaniu umowy dotyczącej nabycia za 1,9 mld dolarów Pensando Systems - amerykańskiego producenta nowoczesnych rozwiązań dla centrów danych. Pensando Systems to firma bardzo młoda, założona w 2017 roku, która oferuje nowoczesne rozwiązania dla centrów danych, w tym rozwiązania typu software-defined cloud, software-defined compute, software-defined networking oraz rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa danych w data center. W ofercie Pensando znajduje się też autorski w pełni programowalny procesor pakietów sieciowych typu DPU (Data Processing Unit) i oprogramowanie dla centrów danych.



Firma Pensando Systems została założona 5 lat temu przez inżynierów, którzy odeszli z działu Enterprise firmy Hewlett Packard, aby realizować własne pomysły. Z produktów i rozwiązań opracowanych przez Pensando Systems korzystają już m.in. Goldman Sachs, IBM Cloud, Microsoft Azure i Oracle Cloud.



Teraz Pensando Systems stanie się częścią działu Data Center, Enterprise, Embedded and Semi-Custom, dostarczającego na rynek m.in. procesory serwerowe EPYC, a inżynierowie tej firmy dołączą do inżynierów AMD i będą pracować pod przewodnictwem starszego wiceprezesa i menedżera AMD, Forresta Norroda.







