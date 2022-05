Jaki dysk do PS4 kupić?

Chcesz kupić dysk do konsoli Sony PlayStation 4, ale nie wiesz, które rozwiązanie wybrać? Dlaczego dyski SSD są lepszym rozwiązaniem od dysków HDD? Jaki dokładnie dysk zewnętrzny będzie pasować do PS4? Czy można samodzielnie podłączyć dysk zewnętrzny do konsoli PS4? Jeśli tak, to czy jakieś narzędzia będą do tego potrzebne? Na powyższe pytania odpowiadamy w dzisiejszym wpisie. Już teraz zapraszamy do zapoznania się z tematem.

Jaki dysk do PS4 wybrać?

Jaki dysk do PS4 warto kupić? Okazuje się, że do konsoli PS4 można podłączyć niemal każdy dysk zewnętrzny, jeśli tylko spełnia dwa podstawowe warunki. Do nich zalicza się przede wszystkim fakt, że pojemność dysku musi wynosić minimum 250 GB, a maksymalnie 8 TB. Drugi warunek natomiast dotyczy interfejsu – w tym przypadku wymagany jest interfejs USB 3.0.

W konsoli PlayStation 4 można zamontować zarówno dysk HDD, jak i SSD. Poza wspomnianymi wyżej warunkami istotny jest także jego rozmiar. Dysk zewnętrzny musi zmieścić się w odpowiedniej wnęce i z tego powodu poleca się dyski SSD lub HDD o wielkości 2,5 cala oraz wysokości 9,5 mm.

Kolejnym czynnikiem, na który powinieneś zwrócić uwagę, jest pojemność dysku. Jak wspominaliśmy, sama konsola wymaga, aby minimalna pojemność wynosiła 250 GB. Według informacji dostępnych na stronie https://www.euro.com.pl/artykuly/wszystkie/artykul-dysk-do-ps4-jak-wymienic-jaki-wybrac.bhtml 250 GB to doskonałe rozwiązanie dla tych osób, które z reguły mają kilka ulubionych gier i grywają w nie od czasu do czasu. Większa pojemność dysku sprawdzi się natomiast u tych osób, które grają bardzo dużo w równie ogromną liczbę różnorodnych tytułów.

Dlaczego warto wybrać dysk SSD?

Do konsoli PS4 można podłączyć zarówno dysk HDD, jak i SSD. Wielu graczy decyduje się najczęściej na to drugie rozwiązanie. Dlaczego? Standardowe dyski SSD są nowszą wersją klasycznych dysków talerzowych (HDD). Pracują szybciej, ciszej i nieco inaczej, niż dyski HDD. Dysk SSD konstrukcją przypomina pendrive i w przeciwieństwie do HDD nie ma żadnych ruchomych elementów. Dzięki takiej budowie zużywają mniej energii i mają tak naprawdę nieograniczone możliwości, jeśli chodzi o prędkość zapisu danych. Dodatkowo dysk SSD nie nagrzewa się – właśnie ze względu na brak ruchomych elementów.

Dysk HDD z kolei zbudowany jest z dysku obrotowego, który obraca się w trakcie danej operacji. Do wad dysku HDD zalicza się ograniczona prędkość ruchu i większy hałas.

W standardzie użytkownik konsoli PS4 otrzymuje urządzenie z dyskiem twardym HDD. Wybiera się dyski twarde takiej marki, aby były w stanie zagwarantować stabilne działanie, wydajność oraz trwałość. Niestety, dyski HDD nawet z najwyższej półki nie są w stanie nadążyć za coraz szybszą akcją, toczącą się w danej grze wideo. Jeśli zależy Ci na konsoli z dyskiem SSD, kup urządzenie PS4 Pro lub sam dysk twardy i wymień go samodzielnie w domu. Ważne, aby wybrać dysk o formacie 2,5 cala i grubości, która wynosi nieco mniej niż 9,5 mm. Ponadto dysk twardy powinien mieć typ podłączenia SATA II (przy PS4 i PS4 Slim) lub SATA III (przy PS4 Pro).

Jak podłączyć dysk zewnętrzny do konsoli?

Jak wymienić dysk w konsoli PlayStation 4? W pierwszej kolejności warto zrobić kopię zapasową – tak zwany backup danych. Możesz wykorzystać do tego Pendrive lub dobry dysk zewnętrzny. Ważne jest, aby nośnik, na którym stworzysz kopię zapasową, miał przynajmniej 2GB i obsługiwał system plików FAT 32.

Po stworzeniu kopii zapasowej odłącz konsolę od zasilania, odwróć ją do góry nogami i zdejmij zaślepkę z wnęki. Następnie wykręć śrubkę, wyciągnij uchwyt montażowy dysku, wykręć kolejne cztery śrubki, które służą do przytrzymywania dysku w uchwycie i wyciągnij stary dysk twardy. Jeśli zdecydowałeś się wymienić dysk HDD na SSD, zwróć uwagę, że ten drugi jest z reguły nieco mniejszy od modelu HDD. Wolna przestrzeń pomiędzy dyskiem a uchwytem będzie w tym przypadku czymś normalnym. Po wykonaniu tych czynności należy z powrotem złożyć konsolę i podłączyć ją do zasilania. Pamiętaj, aby jeszcze nie włączać urządzenia.

Następnym etapem jest wgrywanie oprogramowania. Jak wgrać oprogramowanie? Szczegóły na ten temat znajdziesz we wspomnianym na początku wpisu artykule. Chociaż zakup dysku ssd na potrzeby związane z graniem nie ma aż tak istotnego znaczenia jak wybór dobrych dysków zewnętrznych do przechowywania cennych danych, to nie warto oszczędzać na takich zakupach. W końcu wymiana dysku w konsoli jest kłopotliwa, więc lepiej od razu wybrać taki rodzaj dysku, który posłuży przez długi czas. Dobry dysk wewnętrzny będzie działał wiele lat i przełoży się na szybsze ładowanie gier, co poprawi komfort. Na początku trzeba jedynie przeprowadzić format dysku, co nie powinno być problemem.