Poniedziałek 30 maja 2022 Ayaneo Air Plus - nowa konsola handheld z APU Mendocino od AMD

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 21:14 Firma Ayaneo, chiński producent urządzeń elektronicznych poinformowała o opracowaniu nowej wersji swojej konsoli Air. Nowy model o nazwie Air Plus pojawi się w sprzedaży jesienią tego roku w cenie 289 USD, o 60 dolarów niższej niż Steam Deck. Urządzenie będzie dysponować 6 calowym ekranem o rozdzielczości Full HD, dyskiem SSD M.2-2280 oraz najnowszym energooszczędnym procesorem APU od AMD w postaci zapowiedzianego niedawno APU Mendocino. Jednostka otrzyma 4-rdzenie ZEN 2 i zintegrowany układ graficzny na bazie architektury RDNA2, plus kontroler pamięci LPDDR5X.







